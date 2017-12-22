Решение ООН по Иерусалиму - это фарс

"Генассамблея ООН в Нью-Йорке клеймит США за позиции, которые страна не поддерживает. Сомнительный ритуал скрывает реальный конфликт на Ближнем Востоке. В конце этого представления проигравшими могут оказаться палестинцы", - уверен Рихард Херцингер, журналист немецкого издания Der Spiegel.

Принятая Генассамблеей резолюция, за которую проголосовали 128 стран и которая выражает "глубокое сожаление" ООН по поводу решения США перенести свое посольство в Иерусалим, во многих смыслах является фарсом, считает журналист.

"Свое решение Трамп ни в коем случае не связывал с тем, чтобы признать Иерусалим столицей Израиля. Более того, он ясно подчеркнул, что возможность того, что в случае мирного соглашения между Израилем и Палестиной Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства, остается открытой", - говорится в публикации.

"Таким образом, высказанный в резолюции ООН призыв к тому, что в отношении международно-правового статуса Иерусалима не должны приниматься односторонние решения и, более того, окончательный статус города должен определяться путем переговоров согласно соответствующим резолюциям ООН, является излишним. Потому что именно этой точки зрения по-прежнему придерживаются и США. К тому же еще неизвестно, когда состоится объявленный Трампом перенос посольства в Иерусалим", - отмечает автор.

По мнению журналиста, решение Трампа имеет скорее символический, чем практический и политический смысл: после нескольких лет напряженных отношений между Америкой и Израилем при Бараке Обаме оно должно просигнализировать, что США с уверенностью и заинтересованностью поддерживают Израиль.

"К тому же во внутриполитическом отношении решение стало для Трампа доступной возможностью отвлечь внимание от скандала с Россией и дать понять своим избирателям, что он сдерживает обещания, данные перед выборами", - считает Рихард Херцингер.

Для стран Европы, проголосовавших за резолюцию, выступление за решение иерусалимского вопроса путем двусторонних переговоров между Израилем и Палестиной играет некоторую роль в укреплении их собственной идентичности: заранее остро критикуя любое потенциальное отклонение от этой догмы, европейцы маскируют то, что их влияние на события на Ближнем Востоке стремится к нулю, полагает автор статьи.

"Почему же в Палестине и на легендарной "арабской улице" в целом все остается подозрительно спокойным?" - задается вопросом журналист.

"Несмотря на то, что Саудовская Аравия и другие суннитские государства Персидского залива официально выступали с громогласными протестами, они ни в коем случае не заинтересованы в обострении конфликта с Израилем. Наоборот, они по возможности быстрее избавились бы от злосчастной палестинской проблемы, чтобы она больше не была помехой для заключения ими желаемого стратегического альянса с Израилем против их заклятого врага Ирана", - полагает журналист.

Таким образом, решение Трампа в действительности более чем соответствует политической линии саудовцев и даже одобряется ими, говорится далее.

"Абсурдное театральное представление вокруг резолюции по Иерусалиму отвлекает внимание от того, что главными потенциальными проигравшими в большой ближневосточной игре являются палестинцы. Центральной и взрывоопасной конфликтной линией в регионе является теперь борьба за господство в регионе между суннитскими силами Саудовской Аравии, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой", - передает издание.

"Несмотря на унизительное поражение США при голосовании в ООН, Америка не является на Ближнем Востоке настолько ограниченной, как это охотно представляют руководители Палестины и европейских государств - для них голосование в Нью-Йорке стало желанной возможностью подчеркнуть свою дистанцированность по отношению к Трампу. То, что США потерпели такое поражение, показывает, что их всемирно-политическое влияние начинает уменьшаться. Вероятно, всем участникам - арабским лидерам и представителям европейских правительств, не говоря уже о враждебных России и Китае - доставило удовольствие продемонстрировать это США", - считает журналист.

"Яростные угрозы Трампа наложить санкции на страны, выступающие за принятие резолюции, дают еще больше оснований для такого удовлетворения: невозможность наказать 128 стран подтверждает впечатление о том, что власть США все меньше подкреплена реальными возможностями действия. Своими хаотичными угрозами Трамп компрометирует Америку, окружая ее аурой пустозвонства, при том что мир как никогда нуждается в ней как ведущей политической силе", - подытоживает журналист.