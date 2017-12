22 декабря 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Подарок Трампа для Путина "В понедельник Белый дом опубликовал новую национальную стратегию, в которой Россия была названа "ревизионистской" державой, стремящейся подорвать мировой порядок. Вслед за этим в среду президент Трамп подтвердил, что он одобрил продажу летальных оборонительных вооружений Украине в то время, когда она сопротивляется агрессии Владимира Путина", - пишет редакция The Wall Street Journal. "Перейдя Рубикон с этой продажей оружия, администрация должна продолжить в том же духе, продавая более мощные вооружения, такие как противотанковые и зенитные ракеты, что нейтрализует наиболее важные военные преимущества России", - полагают авторы. "Тем временем Министерство финансов США в среду заявило о введении санкций против Рамзана Кадырова, чеченского лидера, являющегося фаворитом Путина", - говорится в статье. "Действия Министерства финансов были предприняты в соответствии с Глобальным актом Магнитского, вводящим санкции против лиц, которые, как выясняется, нарушают права человека", - отмечает издание. "Путин ищет пути расширения российского влияния и потом наносит удар, оценивает ответ и затем продолжает наносить удары, пока цена за это не становится слишком высока. Против Барака Обамы он мог действовать без особых последствий. Сильный американский отпор на Украине сможет больше впечатлить Путина, чем вся риторика Трампа о желательности хороших отношений", - считают журналисты. Источник: The Wall Street Journal