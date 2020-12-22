Враг Путина борется за убежище для своей семьи

"Сергей Пинягин может остаться, однако его жена и дочь, которых также запугивают приспешники Путина, должны вернуться в Россию. С этим враг Путина теперь намерен бороться перед судом", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"Еще в 2013 году экоактивист Пинягин бежал со своей семьей из покрытого сажей региона Кемерово на Урале, где добывают уголь, на Кубань у Черного моря. Но и здесь 37-летний мужчина наблюдал преднамеренное разрушение природы местными фирмами и политиками, которые благодаря этому обогащались".

"В 2018 году Пинягин выявил несколько серьезных экологических скандалов на своей новой родине, что привело к тому, что местные жители вышли на протест против местных властей", - пишет издание.

"Они отреагировали так, как это обычно бывает в стране Путина - натравили на активиста и его семью хулиганов, которые нападали на них шесть раз и даже пытались переехать его на автомобиле. Они не остановились даже перед его женой, избив ее так, что она попала в больницу".

"В феврале 2020 года местная полиция Путина предъявила Пинягину ультиматум: либо он исчезает из России и перестает писать о них, либо они посадят его в тюрьму, а его семье не поздоровится. Спустя несколько дней Пинягин со своей женой Марией и дочерью Анастасией приземлился в аэропорту Берлин-Тегель", - говорится в статье.

"В том же месяце Сергей, Мария и Анастасия подали ходатайство о предоставлении убежища в Германии - из-за политического преследования со стороны режима Путина". Однако убежище получил только сам Пинягин.

"Как только моя семья приземлится в России, их сразу же на границе задержат, отправят в тюрьму, а у властей появится средство давления на меня", - сказал он в разговоре с Bild. Пинягин опасается, что его жену и дочь могут сделать "заложниками" с целью заставить его замолчать".

"Но почему Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев (BAMF) предоставило убежище преследуемому отцу, но не его семье, которой также угрожает Путин? BAMF не дает комментариев по отдельным случаям - особенно по текущим делам. Однако Bild удалось узнать, что Мария не является официальной супругой Сергея, она лишь его гражданская жена. Его дочери Анастасии уже 20 лет, то есть она совершеннолетняя. Это дало BAMF повод полагать, что им не грозит "рефлексивное преследование" (предполагающее ответственность всех членов семьи за деяния, совершенные одним из ее членов), и ведомство отклонило соответствующие запросы о предоставлении убежища", - поясняет издание.

"Однако ведомство совершило страшную ошибку, убежден Сергей Пинягин. По его словам, обвинение в соучастие распространено в России гораздо шире, чем предполагается, и в прошлом враждебное отношение к нему уже было направлено на его ближайших родственников. Поэтому в ноябре Пинягин подал в административный суд жалобу на решения".

"Процесс, предположительно, затянется на год, и его исход не ясен. Однако хорошая новость состоит в том, что пока идет процесс, семья Пинягина может оставаться в Германии", - отмечает Bild.