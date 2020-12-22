"Россия - наша самая большая угроза"

"Генерал Джаред Штефан Сембрицки возглавляет штаб американской армии в Висбадене. (...) Там осуществляется руководство около 30 тыс. размещенными на территории Европы американскими солдатами сухопутных войск", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Журналист издания Петер Баденхоп побеседовал с генералом.

Отвечая на вопрос о том, повлияли ли на работу военнослужащих разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками, Сембрицки указал: "Нет, есть гражданское руководство, избранное правительство, и оно решает, что делать. Мы можем придерживаться какого-то мнения на этот счет, однако армия существует для того, чтобы выполнять указания политиков. (...) И, раз вы говорите о недопонимании, то, возможно, оно и было на политическом уровне - но не на военном. Такие разногласия были и во время президентства Обамы. Но это не повлияло на нашу работу и сотрудничество".

Недавно европейское и американское командования армии США были объединены, а возглавивший эту структуру генерал Кристофер Каволи получил четвертую звезду. "(...)Мы изменили это по финансовым причинам, но также и потому, что безопасность Европы тесно связана с ситуацией в Африке. Вспомните хотя бы о так называемой "арабской весне" или теме миграции, - прокомментировал собеседник издания. - (...) Благодаря своему новому рангу, генерал Каволи получил больше значения и влияния, чем прежде. Так это воспринимается в военном мире. Это сигнал как своим, так и остальным. Знаете, каждый понимает значимость американского генерала, но американский генерал с четырьмя звездами имеет совсем другой вес".

"Ситуация в Восточной Европе уже давно была нестабильной, но решающую роль сыграло агрессивное поведение русских на Украине и прежде всего в Крыму. Это уже был явный сигнал того, что русские готовы просто больше не придерживаться правил и договоренностей", - отметил генерал.

"Российская угроза реальна. Россия продолжает вооружаться, масштабно модернизирует свою армию и все более отчетливо демонстрирует свои стремления к власти. Российские танки - это реальность, как и ракеты и самолеты", - подчеркнул Сембрицки.

По его словам, Россия "абсолютно точно" является самой большой угрозой. "Возможно, отдельному человеку субъективно кажется, что исламистский террор представляет собой большую опасность, но нам как армии сложно его предотвратить. А Китай в плане конвенционального оружия в принципе слишком далек".

Говоря о том, достаточно ли у командования солдат для противостояния российской угрозе, генерал отметил: "С одной стороны, НАТО разместил в Польше и трех прибалтийских государствах четыре тактические группы в качестве сдерживающих факторов. С другой стороны, в общей сложности в Европе у нас размещено много сил, которые готовятся к возможным кризисам и репетируют соответствующие сценарии. Это реальное сдерживание русских".

Сембрицки считает, что не имеет смысла заменять ротацию американских военнослужащих в Европе на постоянное размещение войск. "Конечно, прибалты были бы рады таким формированиям. Но это необязательно было бы целесообразным. В конце концов, у нас больше нет отношений, как во времена холодной войны, когда все концентрировалось у внутригерманской границы. Сегодня территория возможной эскалации простирается от Прибалтики до черноморского региона. Столько бригад невозможно разместить, чтобы создать на этой линии равновесие сил. Для нас решающее значение имеет гибкость, и поэтому сейчас снова активируется 5-й армейский корпус", - указал собеседник издания.

Говоря о проведении во время пандемии учений Defender Europe 2020 ("Защитник Европы-2020"), генерал Сембрицки отметил: "Мы не смогли провести учения в полном объеме, но большая их часть состоялась. (...) На учениях речь шла в первую очередь о планировании и логистике большой переброски войск из США, координации и синхронизации с союзниками. (...) Здесь мы говорим о без малого 20 тыс. солдатах, которых мы хотели вместе со снаряжением перебросить через Атлантику. В итоге мы не смогли осуществить это в полном объеме, но главная часть учений состоялась".