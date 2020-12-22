С помощью наемников ЧВК "Вагнер" Москва продвигается в Банги замаскированной

"(...) Российское военное подкрепление вполне возможно, хотя Кремль в понедельник не сказал об этом ни слова, но доказанным является отправка "военных советников", наемников и специалистов по добыче различных полезных ископаемых: при новом всплеске напряженности, предшествующем президентским выборам, которые в воскресенье пройдут в Центральноафриканской Республике (ЦАР), эта страна более чем когда-либо является плацдармом Москвы в Африке, - пишет корреспондент ​ Le Figaro в Москве Ален Барлюэ. - С 2017 года Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве примерно с 20 странами континента, в частности с Суданом, где российский флот готовится разместить свою первую военно-морскую базу в Африке, в Порт-Судане, между Красным морем и Индийским океаном. "Кремль получает и анализирует информацию из ЦАР. Она вызывает повод для беспокойства", - заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, не подтвердив переброску российских военных. "Пока мы промолчим по этому поводу", - заявила AFP пресс-секретарь Минобороны в Москве.

"(...) В 2019 году Владимир Путин дал разрешение на отправку в страну небольшой группы "официальных" военных, около тридцати, в рамках миссии ООН по стабилизации: офицеров связи, военных наблюдателей, штабных офицеров для участия в планировании международных операций", - говорится в статье.

"Но эта видимая часть далеко не отражает российское присутствие в Центральноафриканской Республике, где Москва продвигается в значительной степени замаскированной, что позволяет ей ускользать от международного внимания. В 2018 году защиту президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадеры и подготовку центральноафриканских вооруженных сил взяла на себя российская частная военная компания "Вагнер", руководимая Евгением Пригожиным, близким другом президента России", - отмечает автор статьи.

"Всего российские "специалисты" подготовили более 3 тыс. военных из ЦАР. Государство находится в состоянии кризиса, банкротства, уязвимости, и Москва усматривает в этом новую возможность взять верх над бывшей колониальной державой, Францией, с которой полным ходом идет "информационная война" через учетные записи Facebook", - комментирует Барлюэ.

"(...) В конце октября глава Минпромторга России Денис Мантуров встретился с премьер-министром ЦАР Фирменом Нгребадой, чтобы указать ему на намерение России проводить в этой стране геологоразведку и добывать алмазы, золото и уран. Взамен Россия пообещала развивать малую гидроэнергетику и поставлять вертолеты", - пишет Le Figaro.

"Иногда российским предприятиям очень сложно прорваться в какую-то страну Африки, потому что уже все схвачено китайцами, американцами, французами и прочими", - поясняет африканист Александр Зданевич. "Но мы помогли им преодолеть существенный кризис, который перерос в полугражданскую войну и грозил утерей государственности как таковой. Именно благодаря этой помощи мы смогли там пододвинуть позиции французов, которые, имея до 70% энергетики, завязанной на уране, также заинтересованы в ЦАР", - добавляет Александр Зданевич.

"(...) Однако, по мнению экспертов, вовлеченность в ЦАР России, и в частности частной военной компании "Вагнер", в первую очередь вызвано не экономическими последствиями. Товарооборот между двумя странами остается незначительным - 2,5 млн долларов. Кроме того, горнодобывающий потенциал Центральной Африки не представляется огромным, а его эксплуатация оказывается сложной с точки зрения безопасности. Главная цель Москвы может заключаться в том, чтобы с помощью этих военных без формы вырваться из дипломатической изоляции и восстановить свое влияние на континенте, где прочно располагался лагерь СССР", - полагает журналист.

"Для Кремля ЧВК "Вагнер" является идеальным рычагом в ЦАР. По данным недавнего доклада немецкой дипломатии под названием "Новые амбиции России в Африке", Москва рассматривает возможность создания военных баз в нескольких африканских странах. Помимо Египта, отмечаются Эритрея, Мадагаскар, Судан... и Центральноафриканская Республика", - резюмирует Ален Барлюэ.

​