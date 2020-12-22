Изолированная из-за коронавируса Великобритания беспокоится о своем снабжении

"(...) В то время как более 40 стран приостановили авиасообщение с Великобританией, а треть британских больниц в настоящее время лечат больше пациентов с Covid-19, чем во время первой волны пандемии, Борис Джонсон на своей пресс-конференции в понедельник, 21 декабря, думал лишь об одном: "Я хочу подвести итог ситуации на наших границах, особенно в Дувре", - пишет Le Monde.

"В попытке остановить распространение нового варианта вируса Covid-19 с вечера воскресенья движение грузовиков между Дувром и Кале было закрыто "как минимум на двое суток". И вся Великобритания начала тотчас задыхаться. С помощью порта Дувр с одной стороны и туннеля под Ла-Маншем с другой, этот логистический центр обрабатывает 30% грузовых перевозок страны, или более 4 млн грузовых автомобилей в год. Если он остановится, то снабжение Великобритании окажется под угрозой, особенно свежими продуктами. Поспешность британского премьер-министра продемонстрировала важность данного вопроса", - считают авторы статьи Эрик Альбер и Виржини Маленгр.

"(...) На пути в Дувр сейчас находятся грузовики от Loch Fyne, шотландской компании по производству омаров и морепродуктов, которая собиралась продавать свою продукцию на континенте в решающий рождественский сезон. Ждать невозможно, продукция портится час за часом. "Это катастрофа, едут грузовики с товарами на сотни тысяч фунтов. Что нам делать?" - нервно вопрошает компания в Twitter.

"(...) После новостей в субботу о том, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, Великобритания оказалась изолированной. Около 40 стран запретили прибытие пассажиров из этого пункта назначения. В Евросоюзе одни страны объявили о введении такой меры на двое суток (Бельгия, Дания, Франция, Ирландия), другие на десять дней (Германия, Нидерланды, Финляндия). Но Франция пошла еще дальше, с воскресенья отказавшись от движения грузовиков из опасения, что водители могут оказаться переносчиками вируса", - говорится в статье.

"(...) Джонсон поспешил уточнить, что "подавляющее большинство продуктов питания, лекарств и других товаров прибывают и вывозятся нормально". Ограничения распространяются только на грузовики. Остальные товары прибывают в страну в контейнерах, которые загружаются на корабль и забираются другой стороной, что исключает риск передачи вируса", - отмечают журналисты.

"В течение пяти лет переговоры по "Брекзиту", в основном, вращались вокруг этого логистического узла. После вступления в силу новых торговых отношений между Лондоном и Брюсселем с 1 января будет установлена проверка товаров на границе, и тогда прохождение каждого грузовика займет на несколько минут больше. В порту Дувр с его системой "точно в срок" это может быстро создать длинные пробки", - комментируют авторы публикации.

"Британцы задаются вопросом: не является ли закрытие движения грузовых автомобилей в разгар переговоров по "Брекзиту" насильственным способом продемонстрировать последствия блокирования границы? Ведущий таблоид страны The Sun без колебаний сделал вывод, написав в заголовке: "Французы не проявляют никакого милосердия".

"Истина, пожалуй, куда более прозаична. В отличие от марта, новый вариант вируса происходит из Великобритании, и ЕС стремится от него защититься. В понедельник Эммануэль Макрон поговорил с Джонсоном и пообещал сделать все для того, чтобы быстро найти решение. Новый санитарный протокол, разработанный на европейском уровне, должен быть представлен во вторник. Водителям грузовиков, вероятно, придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста", - передают журналисты.

"Необходимо принять согласованные меры на европейском уровне и в отношении пассажирских перевозок. "Идея состоит в том, чтобы иметь возможность целевых проходов для определенного количества людей", - поясняет один дипломат. Следует принять исключительный режим для граждан государств-членов ЕС - французов, немцев и т.д. - живущих в Великобритании, а также для европейских резидентов, которые в настоящее время проживают по ту сторону Ла-Манша (это может касаться и британцев, проживающих на континенте)", - резюмируют Альбер и Маленгр.