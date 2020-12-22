Ненадежное прекращение огня в Нагорном Карабахе

"Русские далеки от расположения на всем протяжении линии соприкосновения армян и азербайджанцев. Хотя политический диалог еще не начался, Международный комитет Красного креста (МККК) пытается навести мосты между двумя сторонами", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Суговушане Эммануэль Гриншпан.

"(...) Суговушан (Мадагиз по-армянски) - одна из точек соприкосновения, где две вражеские армии противостоят друг другу напрямую, в нескольких десятках метров, без вмешательства российских миротворцев. (...) "Здесь нет никаких инцидентов", - уверяет командир азербайджанской заставы Рамиль. "Мы могли бы даже поговорить друг с другом, если бы захотели, но мы этого не делаем". Один из армянских представителей, устно проинформированный о присутствии журналистов, резко отвечает по-русски: "Меня это не касается" и продолжает наблюдать в бинокль. Нам посоветовали не задерживаться, - отмечает автор статьи. "Две женщины-снайпера спрятались в горах", - говорит Рамиль, напоминая, что края дороги заминированы.

"Перемирие между Азербайджаном и Арменией, похоже, сохраняется, несмотря на глубокую вражду между двумя лагерями. Сокрушительное поражение армян после шести недель боев изменило реальность на местах. Азербайджан отвоевал 15% своей территории и обещает интегрировать оставшуюся часть Нагорного Карабаха, населенную армянами, после отъезда российских миротворцев, ожидаемого через пять лет", - комментирует журналист.

"(...) С начала конфликта МККК удвоил численность своего личного состава в регионе, он не участвует в обмене задержанными, но стремится оказать помощь семьям пленных и пропавших без вести, - пишет Le Temps. "Один из наших приоритетов - посещение военнопленных и поддержка властей в процессе сбора останков, c тем, чтобы ограничить количество пропавших без вести. Мы следим за каждым личным делом и помогаем семьям найти своих близких. Семьи пропавших без вести звонят нам каждый день, столь сильные эмоциональные моменты укрепляют нашу мотивацию", - объясняет швейцарка Ариана Бауэр, глава делегации МККК в Азербайджане.

"Она находится на посту с начала сентября и говорит, что поражена полным отсутствием связи между двумя странами. Внезапно роль МККК "стала заключаться в восстановлении связи. Мы усиливаем голос семей, ищущих своих близких, мы способствуем общению между двумя сторонами. Иногда мы участвуем в смешанных командах в поисках останков солдат. Эти команды состоят из армян, азербайджанцев, русских и членов МККК. Наше присутствие успокаивает как мирных жителей, так и военных".

"На правительственном уровне диалог не восстановлен. Министру иностранных дел ЕС Хосепу Борреллу в пятницу не удалось собрать министров иностранных дел Азербайджана и Армении за одним столом, и ему пришлось встретиться с ними по отдельности. Глава ФСБ России Александр Бортников в пятницу также курсировал между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским директором Службы национальной безопасности Арменом Абазяном. Как сообщил один азербайджанский источник в спецслужбах, визит касался проведения границы между враждующими странами", - передает автор публикации.

"(...) Москва постепенно усиливает свое присутствие перед лицом наплыва турецких военных на азербайджанскую сторону. Два западных источника сообщили Le Temps, что турецкие военные инструкторы присутствовали на территории Азербайджана во время конфликта и продолжили свое сотрудничество. 17 декабря министерство обороны Турции направило 136 военных, которым поручили разминирование Карабаха. А главное, 10 декабря 200 элитных турецких спецназовцев приняли участие в победном военном параде в Баку. Такой сигнал был недооценен Москвой, которая со времен распада СССР упорно трудится над сохранением своей исключительной зоны влияния на Южном Кавказе", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.