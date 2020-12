22 декабря 2020 г. Редакция | The Washington Post WP: Ведущий диссидент России только что разоблачил шпионскую команду, посланную убить его "Легко представить себе Владимира Путина, злорадствующего на фоне разоблачений, что российская служба внешней разведки проникла в многочисленные агентства США и многие частные компании, совершив то, что некоторые называют самым успешным в истории взломом американских целей. Московские кибершпионы еще раз продемонстрировали исключительную способность использовать уязвимости открытого общества, привязанного к интернету, как это было во время президентских выборов 2016 года. Тем не менее, у Путина есть причины и для досады: оказывается, в эру высоких технологий у его режима есть собственные слабости", - пишет The Washington Post в редакционной статье. "Это стало очевидным после полного разоблачения команды из шпионского агентства ФСБ, которая осуществила отравление лидера оппозиции Алексея Навального с помощью вещества, принадлежащего к классу запрещенных нервно-паралитических агентов - операция достигла кульминации в понедельник в виде ошеломляющего известия о том, что Навальный позвонил одному из агентов и обманом заставил его сообщить подробности операции. (...) В понедельник Bellingcat опубликовал самое поразительное свидетельство: 49-минутный записанный телефонный разговор между Навальным и Константином Кудрявцевым, членом команды ФСБ, отправленным в город Омск для зачистки улик после отравления. (...) Среди прочего, Кудрявцев ясно дал понять, что ФСБ намеревалась убить Навального, и обвинил в провале быстрые действия пилота самолета и медработников; он также сообщил, что агент "Новичок" был нанесен на трусы Навального", - говорится в статье. "Эти разоблачения являются серьезным конфузом для Путина, который в прошлом сам был шпионом: теперь полностью раскрыто одно из самых конфиденциальных подразделений ФСБ, участвующее в организации атак с применением оружия, запрещенного международным договором. Информация, собранная в ходе расследования, включая невольное признание Кудрявцева, представляет собой дорожную карту для правительств Соединенных Штатов и других стран по введению санкций против лиц, причастных к покушению на убийство и к незаконному применению Россией химического оружия. Пока неизвестно, был ли взлом агентств США разведывательной операцией или наступательной атакой, призванной нанести ущерб или подорвать деятельность американского правительства. Но мы точно знаем, чем было нападение на Навального и кто его осуществил. Это должно повлечь за собой последствия", - заключает редакция газеты. Источник: The Washington Post