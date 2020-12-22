Кто поймает самую большую?

"Рыбалка превратилась в хобби для хипстеров. Все больше молодых людей позируют с рыбами на фотографиях, а затем отпускают их на свободу. Это нравится не всем", - пишет немецкое издание Die Zeit.

У берлинских водоемов собирается все больше молодых людей, повествует журналистка Лена Фидлер. "По их внешности можно было бы предположить, что им скорее место в баре или клубе. Но коронавирус еще больше усилил тренд к занятию рыбалкой, который появился еще до пандемии. Соблюдение расстояния друг между другом, пребывание на природе и тренировка терпения - идеальное хобби для времен социальной дистанции", - пишет автор статьи.

"Тот, кто ловит рыбу, хочет выглядеть так, будто он состязается с природой и выходит из противостояния победителем. Когда российский президент Владимир Путин ловит в Сибири щук, с голым торсом, это должно выглядеть максимально по-мужски", - отмечает издание.

Неудивительно, что это хобби понравилось и рэперам. "Когда блогер Knossi и рэпер Sido на протяжении 72 часов вели онлайн-стрим с рыбалки, за ними наблюдали сотни тысяч фанатов. Мир рыболовов едва ли отличается в соцсетях от маркетинговых стратегий в сферах моды, музыки или еды: здесь есть свои блогеры, фильтры, скрытая реклама и промокоды на скидку. (...) Классический пост блогера-рыболова представляет собой фотографию его улова: рыболов высоко поднимает рыбу, держа ее за пасть, или же держит ее в руках, как ребенка", - говорится в статье.

"Деньги, которые я раньше оставлял в барах, я теперь трачу на снаряжение для рыбалки", - говорит Марко, один из молодых блогеров-рыболовов. Его приятелю Матсу больше всего нравится находиться на природе, даже если рыба не клюет. Зачастую он ходит на рыбалку после работы. Свой улов он затем снова отпускает на свободу - берлинский канал не отличается особым качеством воды.

Однако такая практика вызывает споры и среди самих рыбаков, пишет Die Zeit. "Согласно параграфу 1 закона о защите животных никто не может причинять животному боль, страдания или вред без вразумительной причины. Если рыболовы ловят рыбу не для того, чтобы ее съесть, защитники животных считают это нарушением закона. К тому же дискуссия о запрете такой практики приводит к другому вопросу: (...) могут ли рыбы ощущать боль? Особенно рыболовы убеждают себя, что рыбы не чувствуют боли . (...) При этом британский профессор Виктория Брейтуэйт пытается доказать в своих исследованиях, что рыбы вполне чувствуют боль - так же, как люди".

29-летний рыболов Вилли в свою очередь уверен, что некоторые рыбы обладают и памятью. "Например, судаки помнят, где им лучше не плавать, потому что там много рыболовов", - говорит он. У некоторых рыб, по его словам, есть и свой характер: "Окуни завистливые. Если один попался на приманку, другие тоже хотят и приплывают все сразу".

"Руководитель союза рыболовов Бранденбурга/Берлина Ларс Деттманн приходит в ярость, когда видит в соцсетях фотографии рыболовов, фотографирующихся с большой, еще живой рыбой. (...) Чтобы объяснить, почему он плохо относится к тому, что рыбу ловят только для фотографии, он представляет ситуацию наоборот: "Представьте себе, через несколько минут борьбы вас ловит рыба, которая, несмотря на то, что вы выбились из сил, (...) делает с вами фото". По его словам, шансы выжить после такого, вероятно, не особенно радужные", - пишет Die Zeit.