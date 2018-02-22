Чиновники: финансист "фермы троллей" поддерживает также россиян-наемников в Сирии

"Как американские чиновники сообщили ABC News, союзник Кремля, которому на прошлой неделе были предъявлены обвинения в том, что он был одной из ключевых фигур российской онлайн-операции, направленной на влияние на выборы, также связан с непрозрачной частной военной компанией, чьи наемники-россияне недавно совершили атаку на американские силы в Сирии", - пишут журналисты Джеймс Гордон Мик, Бенджамин Сигел и Луис Мартинес.

"Евгений Пригожин - российский бизнесмен и ресторатор, которого российские СМИ прозвали "повар Путина", - глубоко вовлечен в "Группу Вагнер" (так в оригинале. - Прим. ред.), сказали чиновники, - военизированную фирму, которая базируется на юге России. По словам этих официальных источников, фирма дислоцировала в Сирии наемников, которые в начале этого месяца попытались нанести удар по силам спецназа США. Атака провалилась, сказали ABC News два чиновника разведслужб: во время наступления наемники были уничтожены авиаударами США", - говорится в статье.

"По словам одного высокопоставленного американского чиновника, Пригожин финансирует текущие операции "Группы Вагнер" и в Сирии, и в Африке. Пригожин отрицал сообщения о его связях с группой", - пишет издание.

"Другие чиновники, осведомленные об инциденте, сказали ABC News, что наемники в большинстве своем - если не исключительно - были россиянами из "Группы Вагнер". Те, кто получил ранения во время конфликта, были эвакуированы в российские больницы, что еще сильнее уверило многих сотрудников разведки, что те действовали по приказам Кремля", - передают корреспонденты.

"У них были танки, они буксировали артиллерийские орудия, - сказал в интервью некий чиновник, подразумевая этот отряд. - Для "частных военных компаний" это довольно необычно".

"На Украине они тоже были", - сказал ABC News один неназванный высокопоставленный чиновник.

"Что касается попытки атаки россиян-наемников на войска США в Сирии 7 февраля, американские чиновники сказали, что россияне сильно просчитались", - пишет издание.

"Они попытались ударить по нашим парням и поплатились - их раздавили", - сказал неназванный чиновник.