22 февраля 2018 г. Корреспондент | Focus Экс-канцлер Шредер выступает в поддержку "большой коалиции" и России Экс-канцлер Герхард Шредер, выступая в среду вечером на экономической встрече Best Brands 2018 в Мюнхене, призвал своих однопартийцев из СДПГ поддержать на партийном съезде "большую коалицию". Он также указал на необходимость укрепления отношений с Францией и сближения с Россией, сообщает Focus. По словам экс-главы немецкого правительства, "Европе нужна сильная Германия". "Я, будучи членом СДПГ, уже проголосовал и сказал "да" "большой коалиции", - заявил Шредер. "Германия в одиночку не сможет сосредоточить в своих руках политическое руководство (в Европе). (...) А вот вместе с Францией - вполне", - подчеркнул он. Жестко прошелся экс-канцлер по такой проблеме, как "Брекзит": "Кэмерон нанес тяжелый удар по европейской интеграции". Шредер предостерег от излишних компромиссов в адрес британцев: "Тем самым мы лишь сыграем на руку евроскептикам в других странах, снабдив их аргументами в пользу выхода из ЕС". Процитировав Тэтчер (We want our money back/Мы хотим вернуть наши деньги), Шредер заметил, что тот, кто не хочет идти путем европейской интеграции, не должен получать денег из Брюсселя. По словам Шредера, в будущем следует сделать выбор в пользу сближения с Россией: "С одной стороны у нас США - и что бы там Трамп ни выдумал, Америка останется сверхдержавой, а с другой - укрепляющий свои позиции Китай. Между ними лежит Европа". Даже самые крупные европейские страны, отметил экс-канцлер, в глобальном сравнении оказываются карликами. "Если Европа хочет устоять в условиях глобализирующейся экономики, мы уже сегодня должны принять несколько правильных решений". Для того чтобы улучшить геополитические позиции Европы, Шредер советует не игнорировать ни Россию, ни Турцию. "Бесспорно, это непростые страны. (...) Но без них не будет стабильности", - убежден Шредер. Нельзя допустить, чтобы Россия и Турция устремили свои взгляды в сторону Китая, подчеркивает экс-канцлер. Источник: Focus