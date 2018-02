22 февраля 2018 г. Нил Бакли | Financial Times Латвия заявляет, что финансовая система остается стабильной, несмотря на обвинения во взяточничестве "В среду правительство Латвии заверило, что финансовая система страны стабильна, и заявило, что ее Центробанк работает "со своей обычной эффективностью", несмотря на то, что его председатель стал фигурантом коррупционного расследования", - сообщает журналист Financial Times Нил Бакли. Латвия шокирована утверждениями США, что банк ABLV занимался институционализированным отмыванием денег, а также обвинениями в вымогательстве взяток, которые два не связанных между собой источника адресовали Илмару Римшевичу - главе ЦБ Латвии. ABLV и Римшевич отрицают то, в чем их обвиняют. "В среду правительство заявило, что расследование деятельности Римшевича, которое ведет местное ведомство по предотвращению коррупции, не связано с ABLV или другими банками, работающими в Латвии на данный момент", - пишет Бакли. "Министерство обороны Латвии ранее заявило, что часть обвинений в отношении Римшевича может быть "очень крупномасштабной информационной операцией, направленной на очернение образа Латвии в западных странах и подрыв доверия общества к государству". Хотя министерство не упомянуло о России, то, что оно сравнило происходящее в Латвии с попытками нарушить ход выборов в США, Франции и Германии, - это косвенное указание на Москву", - говорится в статье. "Но оппозиционные партии и многие аналитики обвинили правительство в том, что оно использует утверждения об информационной войне, чтобы скрыть слабости институтов и проблемы с правоохранительной деятельностью, которые обнажились в результате банковских скандалов", - отмечает издание. По мнению автора, обвинения в адрес ABLV и Римшевича ослабили позиции правящей правоцентристской коалиции, а также поставили политический истеблишмент в неудобное положение перед США и ЕС. Источник: Financial Times