22 февраля 2018 г. Филип Стивенс | Financial Times Отступление Дональда Трампа оставляет победу за Владимиром Путиным "Герберт Макмастер, советник Белого дома по национальной безопасности, уверяет, что доказательства российских попыток подорвать демократию США неопровержимы", - пишет обозреватель Financial Times Филип Стивенс. "Его начальник Дональд Трамп полагает, что у ФБР есть дела поважнее, чем расследование вмешательства Кремля в выборы 2016 года. Россия Владимира Путина была крупной причиной роста глобальной нестабильности. Теперь еще более крупная причина - отсутствие трезвого американского лидерства", - говорится в статье. Автор отмечает, что Мюнхенская конференция по безопасности в этом году была мрачной, докладчики приводили списки угроз, но еще сильнее нервирует всепроникающее ощущение бессилия. Стивенс признает, что гегемония США в мире не могла пережить перераспределения экономической мощи: эта мощь перетекла на восток и юг. "Но то, что Трамп проводит курс в духе воинственного национализма, отказа от порядка, основанного на правилах, и своего восхищения Путиным, подорвало политический авторитет Америки за границей", - считает автор. По мнению Стивенса, мощь Америки служила "клеем" международного порядка и очевидной замены для нее нет. В сегодняшней ситуации нелегко разработать мудрую политику в отношении России, пишет автор: "Проблема в том, что остается лишь выбор между маниакальным желанием Трампа заключить с Путиным большую стратегическую сделку и ожесточением Конгресса, заявляющего, что на попытку манипулировать американской политикой следует ответить нарастающими карательными мерами. Поскольку теперь план президента - несбыточная греза, то, вероятнее всего, США пойдут вторым путем. Это обещает еще одну гонку ядерных вооружений и усиливает опасность непреднамеренного военного столкновения в одной из горячих точек планеты". Со своей стороны, Стивенс призывает обратиться к урокам прошлого: "Во время холодной войны Запад усвоил, что элементы плодотворного взаимодействия с Москвой - это готовность противостоять агрессии и желание искать сферы, где возможно потенциальное соглашение". Источник: Financial Times