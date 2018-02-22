Германия знает о кибератаках из России и молчит

Компьютерный вирус Notpetya привел к многомиллиардному ущербу. США и другие страны обвиняют Россию - Германия предпочитает отмалчиваться, констатирует немецкое деловое издание Handelsblatt.

"Свой набег вирус - "пожиратель данных" начал в июне 2017 года на Украине. Оттуда он распространился по всему миру, оседая на жестких дисках и пожирая любую информацию, с которой соприкасался. По мнению экспертов, кибератака с использованием вируса, получившего название Notpetya, была самой разрушительной за всю историю", - пишет автор публикации Моритц Кох.

Он парализовал работу компьютерных сетей международных концернов, в том числе датской судоходной компании Maersk и американской логистической и почтовой компании Fedex. Были среди жертв кибератаки и немецкие концерны: Deutsche Post, Deutsche Bahn и производитель косметики Beiersdorf, говорится в статье.

"На прошлой неделе США и Великобритания обратились к общественности, в непривычно острой манере обвинив в кибератаках Россию", - передает Кох.

"С высокой долей вероятности, граничащей с уверенностью", за вирусом Notpetya стоят российские военные, заявили представители британского правительства. Белый дом был еще конкретнее: "В июне 2017 года российские военные начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории". Вашингтон пообещал "международные последствия". Москву публично обвинили Австралия и Дания, добавляет автор.

"Тем более удивительной кажется на этом фоне реакция Берлина. Там упорно молчат, несмотря на гигантский ущерб, который кибератака причинила немецким концернам", - пишет журналист. По информации издания, американцы предоставили немецким партнерам секретные данные относительно источника вирусной атаки.

"Германия любит говорить о соблюдении норм поведения в интернете", - отметил Томас Рид, профессор вашингтонской Schoolof Advanced International Studies. "Но, когда речь заходит об осуждении нарушений - и, тем самым, установлении стандартов, причем в решающей ситуации, на фоне серьезнейшей атаки за последние десятилетия, - немцы предпочитают оставаться в стороне".

Реакция правительства вызывает непонимание и у депутатов Бундестага. "В задачу правительства входит демонстрировать бдительность", - указал депутат от партии Зеленых Омид Ноурипур.

"Насколько странным выглядит молчание Берлина, настолько предсказуемой была реакция Москвы", - сообщает корреспондент. Кремль увидел в "беспочвенных обвинениях" продолжение "русофобской кампании".

"В случае с Notpetya хакеры действовали тонко: они использовали программу, которая применяется для подачи налоговых деклараций на Украине - и только там. По всей видимости, они рассчитывали парализовать работу украинских компьютерных систем. "Но хакеры не смогли предусмотреть, с какой скоростью вирус распространится (...) на сервера международных концернов. Ущерб одного только Maersk составил 300 млн долларов", - передает Кох.

Пути, по которым распространялся вирус, привели обратно в Россию: он затронул работу двух крупнейших компаний страны - "Газпрома" и "Роснефти", говорится далее. По мнению американцев, это очевидный сигнал того, что российские военные потеряли контроль над своим кибероружием. "От действия Notpetya оказался незащищенным даже многострадальный чернобыльский реактор", - говорится далее. По официальной информации, контроль над уровнем радиации осуществляется в ручном режиме из-за временного отключения систем, работающих на платформе Windows.

По словам эксперта по безопасности Рида, военная разведка РФ часто идет на риск, "допускает ошибки и оставляет следы. Поэтому в случае с Notpetya мы знаем, кто за ним стоит".

Пока неясно, почему правительство ФРГ не торопится присоединиться к другим странам и открыто обвинить Россию в кибератаке, пишет автор. По мнению депутата Ноурипура, этому может быть два объяснения: "Либо коммуникация тормозит из-за бермудского треугольника внутри ведомств, либо правительство осторожничает, чтобы не разозлить русских. А вот это уже большая ошибка".