И Трамп, и Пригожин должны ждать новых разоблачений

Детали обвинения спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно российской "фабрики троллей" могут стать учебником для другой "целеустремленной группы людей", опасаются СМИ. Как бы ни отбивался Трамп, "все самое интересное по поводу России еще впереди": Мюллер доберется и до взлома Москвой Демпартии США в 2016 году. Неназванные чиновники также сообщают: финансист "троллей" Пригожин поддерживает россиян-наемников в Сирии.

Для многих американцев обвинение в адрес российской "фабрики троллей" впервые поместило в фокус внимания предприятие, предположительно, вмешивавшееся в выборы в США. Но в России "Агентство интернет-исследований" уже пять лет было в поле зрения общественности, пишет журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр.

Эта хорошо финансируемая организация может выполнять коммерческие функции, но скандальную известность получила из-за политической деятельности, которая включает в себя наполнение российских соцсетей прокремлевскими комментариями, блогами, записями и инфографикой, сообщает корреспондент.

Эксперты полагают, что в таких организациях по всей России "в основном работают обычные молодые россияне - компьютерные гики".

Финансируется агентство, по-видимому, Евгением Пригожиным - предпринимателем в сфере кейтеринга, известным также как "повар Путина" из-за организации им роскошных празднеств для президента.

Эксперт ВЦИОМ Кирилл Родин считает, что влияние интернет-троллей может быть преувеличено: "Посредством множества исследований, которые проводились в период последних выборов в Госдуму, показано, что кандидаты, сделавшие ставку на рекламу в интернете как на основное средство агитации, потерпели серьезную неудачу. Избиратели, по-видимому, внимательнее следят за более традиционными средствами продвижения".

Однако "тролли" воздействуют на самих кандидатов, отмечается в статье. Пресс-секретарь Григория Явлинского Игорь Яковлев рассказал: "Мы испытываем давление. (...) Время от времени мы действительно сталкиваемся с атаками "троллей". Иногда это просто оскорбления, иногда более грубые реакции на нашу позицию, особенно по внешней политике. Мы стараемся банить такие аккаунты, но, когда происходит масштабная атака, ее довольно трудно сдержать".

"Мы постепенно привыкаем к троллингу как к факту политической жизни. У нас нет доказательств того, кто за этим стоит", - добавил Яковлев.

"Российские власти, видимо, инициировали создание этой системы для использования внутри страны несколько лет назад, когда такие противники, как Навальный, с помощью соцсетей получали большую поддержку, особенно среди молодежи", - прокомментировала специалист по изучению элит Ольга Крыштановская.

По мнению редактора журнала "Контрапункт" Маши Липман, связь с Кремлем может быть слабой. "Сеть - это среда, доступная для всех. Соотношение сторонников властей и критиков в интернете такое же, как и в российском обществе в целом. Сторонников намного больше, чем критиков, и они могут быть столь же неистовыми", - сказала она.

"В России не бывает нехватки денег для финансирования какой-либо операции, которая, как считается, угождает Кремлю, - указала Липман. - Такие, как Пригожин, могут делать это не потому, что получают инструкции, а потому, что считают это приятным для властей. И на самом деле это не может быть неприятным для Путина, иначе он положил бы этому конец. Но степень причастности правительства неясна и, возможно, никогда не будет ясна".

"Как оказалось, вам не так-то много нужно, чтобы вмешаться в выборы в США", - пишет журналист Time Саймон Шустер. Обвинительное заключение, представленное в пятницу спецпрокурором Робертом Мюллером, "читается одновременно как предостережение и как бульварный роман. Но оно также может послужить учебником, которым любая целеустремленная группа людей может воспользоваться для повторения операции".

Обвинительное заключение, возможно, затруднит вербовку новых "троллей" "Агентством интернет-исследований", ведь некоторые из его сотрудников объявлены ФБР в розыск и не могут выезжать из России. "Но в том, что касается более широких целей "фабрики троллей" и ее инвесторов, оно может оказаться замаскированной победой", - пишет автор. У людей может еще больше ослабеть доверие к платформам, которые используются для получения информации, обмена мыслями и участия в общественных дискуссиях, а это одна из целей российской пропаганды.

Шустер приводит в пример "одну из предыдущих кампаний "фабрики троллей" в России - ту, которая развернулась после убийства Бориса Немцова". "Руководители "фабрики троллей" осознали, что попыток отключить площадки политических дебатов уже недостаточно. В эпоху соцсетей люди просто найдут другое место для обмена мнениями. Лучший способ их остановить - внедриться в сами дебаты и при любой возможности накачивать их нелепостями, конспирологическими теориями и ложью", - говорится в статье.

"Пусть даже Трамп больше не интересуется Россией - Россия все равно интересуется им. Роберт Мюллер, спецпрокурор США, обвинил 19 человек (в том числе 13 россиян и пять американцев, работавших в штабе Трампа). Это для начала. Когда Мюллер доберется до взлома выборов Москвой, наверняка добавятся еще россияне и еще американцы. Расследование по Уотергейту заняло два года. Именно столько понадобилось, чтобы (...) дойти до отставки президента. Мюллер, кажется, действует по схожему графику", - рассуждает Эвард Лус, журналист Financial Times.

"Все самое интересное по поводу России еще впереди", - утверждает Лус. "В фокусе опубликованных на прошлой неделе обвинительных заключений была санкт-петербургская "ферма троллей". В них ничего не говорилось о взломе электронной почты штаб-квартир Демократической партии США и старших сотрудников штаба Клинтон. В отличие от операции по распространению фальшивых новостей, которую возглавлял друг российского президента Путина, взлом почти наверняка осуществляли спецслужбы ФСБ и ГРУ", сливая материалы в сеть через Wikileaks Джулиана Ассанжа, говорится в статье.

"Однако самый большой облом - на счету американских правоохранительных органов. ФБР заявило, что Россия попыталась саботировать американскую демократию. Трамп настаивает, что это утверждение - обман. На прошлой неделе он даже заявил, что в школьной бойне во Флориде виновато расследование ФБР: дескать, агентство "слишком много времени тратит на расследование сговора с Россией", чтобы принимать меры в соответствии с поступающими наводками о школьных стрелках. Это ж надо так повернуть, - пишет автор. - В Москве надрывают животы со смеху, как Трамп написал в Twitter? Да наверняка. Американский президент - подарок, которые дает и дает России то, что ей нужно".

"Как американские чиновники сообщили ABC News, союзник Кремля, которому на прошлой неделе были предъявлены обвинения в том, что он был одной из ключевых фигур российской онлайн-операции, направленной на влияние на выборы, также связан с непрозрачной частной военной компанией", - передают корреспонденты.

"Евгений Пригожин - российский бизнесмен и ресторатор - глубоко вовлечен в "Группу Вагнер" (так в оригинале. - Прим. ред.), сказали чиновники. По словам этих официальных источников, фирма дислоцировала в Сирии наемников, которые в начале этого месяца попытались нанести удар по силам спецназа США. Атака провалилась, сказали ABC News два чиновника разведслужб: во время наступления наемники были уничтожены авиаударами США", - говорится в статье.

"По словам одного высокопоставленного американского чиновника, Пригожин финансирует текущие операции "Группы Вагнер" и в Сирии, и в Африке. Пригожин отрицал сообщения о его связях с группой", - пишет издание.