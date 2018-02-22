В Бильбао приняты максимальные меры безопасности в связи с приездом 2500 российских болельщиков

"Город Бильбао принимает различные меры безопасности, чтобы предотвратить возможные инциденты из-за прибытия туда склонных к насилию болельщиков московского "Спартака" по случаю матча Лиги Европы, в котором российская команда сегодня встретится на Сан-Мамес с "Атлетиком", - говорится в статье, опубликованной La Vanguardia и подготовленной журналистами информагентства EFE.

Издание перечисляет: около 500 сотрудников автономной полиции Страны Басков и около 100 муниципальных полицейских присоединятся к 200 охранникам, которых "Атлетик" мобилизует на своих объектах.

"Вице-министр безопасности в правительстве Страны Басков Хосу Субиага объявил во вторник, что в Бильбао ждут около 2500 российских болельщиков, у которых есть билеты на матч, но невозможно предугадать, появятся ли фанаты без билетов, способные устроить беспорядки, как случилось на матче с "Севильей". Трое из них уже спровоцировали в понедельник ссору в Витории, где случилась схватка "с работниками магазина спортивных товаров", - говорится в статье.

Со своей стороны, муниципальная полиция Бильбао порекомендовала хозяевам баров и гостиниц в районе Басурто-Сорроса, где находится стадион, с 15 часов сегодня не ставить на столы подсвечники и удалить из мест общественного пользования "любые предметы, которыми легко швыряться", а также "подавать напитки в пластиковых стаканах" и "убрать мебель из залов их заведений".

"Полиция Страны Басков занимается идентификацией российских болельщиков, которые прибывают в Бильбао и другие точки, контролируя как прибытие самолетов, так и отели", - пишет издание.

Школа, расположенная неподалеку от стадиона, "отменила внеклассные занятия "из-за проведения высокорискованного матча, на который придут опасные фанаты" и разослала родителям извещение, в котором "рекомендует" не отправлять детей на уроки, так как есть страх перед возможными инцидентами", говорится в статье.

По данным издания, "Спартак" пригласил своих болельщиков сегодня встретиться в центре Бильбао, чтобы они проследовали к Сан-Мамесу под эскортом полиции.

"Спартак" также предостерегает о "возможных провокациях" со стороны болельщиков красно-белых и призывает их быть "чрезвычайно" бдительными "как в Бильбао, так и в других городах Испании" на их маршруте, советуя "не поддаваться на провокации и не вступать в конфликт с жителями, болельщиками и правоохранителями", говорится в статье.

Хосу Буханда, курирующий безопасность граждан в полиции Страны Басков, в беседе с журналистами признал: "Да, по соцсетям и СМИ распространяется идея об опасности этого объединения болельщиков". Однако он заявил, что его ведомство относится к фанатам "Спартака", "как к очередной группе болельщиков", "за которой надо бдительно наблюдать, но также надо гарантировать ее безопасность".