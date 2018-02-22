Между ОПЕК и Россией со временем может установиться долгосрочный альянс

Потрясение от американской сланцевой нефти докатилось до Эр-Рияда и Москвы. В качестве ответа на американскую конкуренцию, из-за которой рухнули цены на нефть, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия в ноябре 2016 года решили сократить свою нефтедобычу. Главная цель: снизить предложение и мировые запасы и стимулировать повышение цен на нефть, пишет журналист Le Monde Набиль Ваким.

С дисциплинированностью, поразившей наблюдателей, члены нефтяного картеля, Россия и несколько стран постсоветского пространства сумели сократить свою нефтедобычу. И достичь серьезного отскока цен за баррель сырой нефти - с 42 долларов в июне до 62 долларов в феврале, говорится в статье.

Некоторые участники этого альянса отныне ратуют за то, чтобы он стал более долгосрочным, отмечает журналист.

В январе саудовский и российский министры энергетики сказали на Bloomberg TV, что они оба ставят задачу достичь долговременного сотрудничества, сообщает автор.

Главная цель этого непрерывного сближения между двумя странами-нефтегигантами - противостояние взрывным темпам добычи американской сланцевой нефти. По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2018 году США должны были стать первым мировым производителем и экспортером нефти, передает Ваким.

"При этом ОПЕК оказалась в ловушке: сокращая свою добычу, страны картеля и Россия, конечно, способствовали повышению цен. Но от такого роста выгоду также получают американские производители, которые принялись бурить с новой силой", - пишет журналист.

Другой заботой саудитов и России является поощрение возврата к инвестициям в добычу и производство нефти, которые остаются недостаточными, несмотря на новый рост цен.

Однако у обеих стран есть и внутриполитические задачи. В Саудовской Аравии повышение цены за баррель позволит принцу Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду успешно осуществить свою амбициозную программу реформ Vision 2030 и в благоприятных условиях развернуть капитал нефтяного гиганта страны Saudi Aramco. В России из-за длительных западных санкций и экономических проблем для Владимира Путина становится крайне важно сделать все возможное для поддержания цен на нефть на высоком уровне, полагает Ваким.