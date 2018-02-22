Тайные владения приближенного Путина на Лазурном берегу

Борис Ротенберг, близкий друг российского президента, является владельцем нескольких вилл в Приморских Альпах, одна из которых скрыта за множеством компаний, пишет журналист французской газеты Le Monde Бенуа Виткин.

Любовь богатых россиян к роскошным виллам на Лазурном берегу уже давно не является секретом. По данным регионального совета по туризму департамента Прованс - Альпы - Лазурный берег, в 2015 году 2 тыс. объектов недвижимости на Лазурном берегу принадлежали российским гражданам, говорится в статье.

Среди них немало громких имен, таких как олигарх Роман Абрамович, или не столь известных, как Сулейман Керимов. Раскрытие в ноябре 2015 года незаконной покупки четырех вилл этим миллиардером и сенатором, уроженцем Дагестана, привело к предъявлению ему обвинения в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, что вызвало дипломатический кризис с Москвой, указывает автор.

Совместное расследование Le Monde, российского издания "Новая газета" и Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) раскрывает объекты недвижимости, принадлежащие другому приближенному Владимира Путина. Расследование демонстрирует также методы, использованные для сокрытия этих инвестиций, в частности, благодаря одному монакскому предпринимателю, являющемуся почетным консулом Люксембурга в Монако, отмечает Виткин.

61-летний Борис Ротенберг является другом детства российского президента еще со времен Ленинграда. Он и его брат Аркадий были партнерами юного Путина по дзюдо и до сих пор входят в его ближний круг. Близость братьев к главе государства несомненно способствовала их обогащению - их состояние оценивается в 1 млрд долларов для Бориса и в 2,3 млрд долларов для Аркадия, продолжает журналист.

В 2014 году после событий, связанных с присоединением Крыма, Аркадий, старший брат, попал и под американские, и под европейские санкции, ему был запрещен доступ к его многочисленным объектам недвижимости на Сардинии. Борис попал под санкции Вашингтона, но не был внесен в санкционный список Брюсселя, вероятно, из-за финского гражданства, полученного им в период его первого брака, говорится в статье.

Таким образом, Борис Ротенберг может посещать свою недвижимость на Лазурном берегу. В частности, земельный участок в 2,5 гектара в коммуне Эз (департамент Приморские Альпы), где находятся две роскошные виллы, стоимость которых оценивается в 25 млн евро. Строительное разрешение на третью виллу было получено в 2009 году. Все они официально принадлежат олигарху, как указано в земельном кадастре коммуны Эз, однако Ротенберг по-прежнему заботится о сохранении тайны на сей счет, пишет Виткин.

Ситуация со второй недвижимостью демонстрирует то, как забота о конфиденциальности может перерасти в навязчивую идею о засекреченности. Большое поместье в коммуне Муан-Сарту, размером в 17 гектаров, прячется за высокими стенами с камерами наблюдения. Лишь буквы "K.B.R.", выведенные на воротах, указывают на его обитателей: Карина, его новая жена, и Борис Ротенберг, описывает автор статьи.

В реестрах коммуны в качестве единственного владельца записана компания под названием Tannor 2, зарегистрированная в Монако - его юрисдикция не раскрывает информацию о владельцах. Олигарх, судя по всему, очень дорожит непрозрачностью этой системы: Борис Ротенберг отказался отвечать на вопросы Le Monde и через близкого к нему человека объяснил, что он лишь арендует земельный участок и виллы.

Расследование Le Monde и его партнеров связывает компанию Tannor 2 с монакским предпринимателем по имени Эдмонд Патрик Лекур. Фирма-владелица земельного участка в Муан-Сарту зарегистрирована по адресу фирмы Getad, управляемой Лекуром. В 2014 году предприниматель сам подал в Муан-Сарту заявление с просьбой разрешить строительство в усадьбе Ротенбергов.

Эдмонд Патрик Лекур, являющийся почетным консулом Люксембурга в Монако, отказался от комментариев по поводу своих отношений с Борисом Ротенбергом. Но он подтвердил, что Getad предоставляет регистрационный адрес в Монако для иностранных компаний, говорится в статье.

По мнению многих специалистов по налоговому праву, такая схема дает не только гарантии конфиденциальности. Она также может быть использована для того, чтобы помешать французским налоговым органам установить личность реальных владельцев недвижимости, что позволит им избежать налогов на недвижимость, а также специального налога на роскошь, передает Виткин.