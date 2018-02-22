Дело Асада и вклад Эрдогана

В Африне и в Восточной Гуте в эти дни сирийская война свирепствует с особой силой, пишет Кристоф Сидов на страницах немецкого издания Der Spiegel.

Не случайно в обоих регионах бои разгорелись почти одновременно. "Этому есть несколько причин: перед президентскими выборами в России 18 марта Владимир Путин хочет презентовать своим избирателям еще один успех в сирийской войне. Поэтому сирийская и российская армии ужесточают свои атаки на Восточную Гуту. Если районы снова окажутся под властью режима, Башар Асад спустя пять с лишним лет снова сможет контролировать практически всю территорию вокруг столицы", - полагает Сидов.

"Показательным является то, что режим Асада терпит присутствие террористической группировки "Исламское государство"* на южной окраине Дамаска, почти не предпринимая никаких действий", - отмечает автор.

"Для Асада выгодна и геополитическая ситуация: президент США Дональд Трамп больше всего хотел бы вообще не иметь отношения к сирийскому конфликту. (...) Он даже не может заставить себя написать хотя бы один твит о событиях в Сирии", - пишет журналист.

На руку Асаду играет и Турция: президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении нескольких лет не упускает ни единой возможности обозвать Асада убийцей и террористом. Однако сейчас, когда сирийский режим осуществляет сильнейшие за последние годы бомбардировки, турецкий президент молчит.

"Не только это говорит о тайном сговоре между Турцией и Россией: Анкара терпит атаки на группы повстанцев в Восточной Гуте, которые вообще-то являются союзниками Турции. Взамен Москва и Дамаск мирятся с турецким вторжением в Африн", - полагает автор.

"Асад же использует наступление Турции в Африне, чтобы показать себя в роли защитника сирийской земли. Пропаганда в Дамаске представляет отправку бойцов в Африн как акт самозащиты против османского вторжения. Одновременно это отвлекает внимание от преступлений армии в Восточной Гуте", - говорится в статье.

"В лице Асада, Эрдогана и Путина сейчас есть, по крайней мере, три человека, извлекающих выгоду из кровопролития в Сирии", - констатирует журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.