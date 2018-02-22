Сначала изнасилованы, потом забыты

"После окончания войны сотни тысяч немецких женщин стали жертвами сексуального насилия солдат держав-победительниц. Их душевные раны игнорировались десятилетиями", - пишет на страницах немецкого журнала Der Spiegel Михаэль Зонтхаймер.

"Я была слаба, к тому же мой велосипед был нагружен, так что я оказалась беспомощна перед русскими и не смогла себя защитить, когда они сбросили меня с велосипеда", - рассказала сотрудникам местного медучреждения в июле 1945 года жительница Магдебурга Клара М., которую изнасиловали трое солдат Красной армии.

Точных данных о том, сколько женщин в Германии стали после войны жертвами сексуального насилия, больше не получить, но, по оценкам экспертов, количество совершенных изнасилований варьируется от 800 тыс. до 2 млн. Было и несколько случаев сексуального надругательства над мужчинами со стороны солдат оккупационных войск, передает издание.

Еще в марте 1945 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отдал распоряжение о том, что женщины, забеременевшие в результате насильного полового сношения с солдатами Красной армии, должны были сделать аборт. "Однако теперь на завоеванных территориях новыми правителями были красноармейцы, и вопрос о том, кто и по каким причинам мог сделать аборт, а кто нет, теперь был неясным", - повествует автор публикации.

Врачи, чаще всего являвшиеся мужчинами, требовали от обратившихся к ним беременных женщин подробного описания изнасилований и имели наглость давать свою оценку поведению женщин. В результате жертвы сексуального насилия испытывали стыд и боялись дискриминации, говорится в статье.

По данным Хельке Зандер, команда которой сняла фильм и опубликовала книгу об изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами, за первые три месяца оккупации Берлина красноармейцами были изнасилованы 110 тыс. женщин и девочек, что составляет 7% от общего числа жительниц Берлина. Почти половина жертв были изнасилованы несколько раз, передает издание.

Почти одна пятая часть изнасилованных женщин оказались беременными. В Берлине между врачами и пациентками было часто безмолвное согласие: никаких "русских детей". Большинство беременностей прерывалось. Одна из пациенток писала: "Никто не сможет себе представить, какими массовыми были аборты".

Однако не только советские солдаты насиловали немецких женщин в 1945 году, преступления совершались и солдатами западных союзников. Так, после того как 21 апреля 1945 года французские войска заняли Штутгарт, за следующие десять дней уголовная полиция зарегистрировала 1389 изнасилований, совершенных французскими солдатами. Четыре девушки из числа тех, кто обратился в полицию, были младше 14 лет, еще четыре женщины - старше 70, отмечается в статье.

Историк Мириам Гебхардт сообщает также о 190 тыс. изнасилований, совершенных американскими солдатами. Немецкие политики и ученые не хотели "оказаться нелояльными по отношению к оккупационной власти", объясняет исследовательница долгое замалчивание темы изнасилований.

Недавние эмпирические исследования, проведенные психологом Свеньей Айххорн и врачом Филиппом Кувертом, показывают, какие психологические последствия имели изнасилования послевоенного времени. Исследователи провели интервью с жертвами изнасилований спустя 60 с лишним лет после перенесенной ими травмы. В результате ученые узнали, что большинство женщин на протяжении всей жизни страдали от последствий изнасилования: они испытывали меньше удовольствия от секса, имели проблемы в семьях и в целом получали меньше радости от жизни. Пережитые травмы часто передавались из поколения в поколение. Историк Мириам Гебхардт в настоящий момент проводит исследования о том, как душевные потрясения изнасилованных немецких женщин повлияли на их детей и, в частности, становились причиной тяжелых отношений между детьми и матерями, говорится в статье.

Историк также обращает внимание на то, что до сегодняшнего дня не существует никаких напоминаний об этих жертвах. Некоторое время назад Общество защиты угнетенных народов, а также берлинская партия ХДС требовали создать место памяти изнасилованных в конце войны женщин, однако ничего сделано не было. "Эти женщины никак не годятся на роль героев", - сожалеет Мириам Гебхардт.