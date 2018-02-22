Фотография как доказательство, инструмент российской пропаганды - или и то и другое?

В Латвии дело главы Центробанка принимает новый оборот: высказываются предположения, что он стал жертвой российской пропаганды. Об этом сообщает журналист швейцарской газеты Tages-Anzeiger Роберт Майер.

Главу Банка Латвии Илмара Римшевича подозревают в вымогательстве взятки в размере не менее 100 тыс. евро. В выходные его задержали и допросили, а в понедельник выпустили под залог. При этом Римшевич категорически отказывается уходить с поста. "Я решил не уходить, потому что я невиновен", - заявил он.

"Глава Центробанка назвал себя жертвой клеветнической кампании, которую проводят "некоторые латвийские коммерческие банки" и которая направлена на то, чтобы выставить Латвию в дурном свете", - говорится в статье.

"В латвийском правительстве также все чаще высказываются предположения, что против главного представителя монетарных властей страны могли быть выдвинуты ложные обвинения с целью навредить репутации Латвии", - сообщает Tages-Anzeiger.

В заявлении министерства обороны Латвии говорится, что "с высокой вероятностью" речь идет о "масштабной информационной кампании извне". Tages-Anzeiger указывает: "Под "извне" министерство, совершенно очевидно, имеет в виду Россию. Согласно его заявлению, кампания "по своей структуре и исполнению" идентична тем, что проводились перед недавними выборами в США, Германии и Франции. В октябре выборы проводятся в Латвии".

Министерство обосновывает обвинения среди прочего фотографией агентства AP от 2010 года. На ней Римшевич изображен в расслабленном кругу сидящих за столом мужчин. "По всей видимости, речь идет о людях, связанных с российским оборонным сектором. Однако, по данным министерства обороны, эту фотографию загрузили и распространили не в 2010 году, а лишь 19 февраля 2018 года - явно с целью дестабилизировать Латвию. Но конкретных доказательств министерство пока не предъявило", - отмечается в статье.

"Толчок делу Римшевича дал, по всей видимости, уроженец России Григорий Гусельников, которому принадлежит контрольный пакет акций латвийского банка Norvik Banka. Он подал жалобу в арбитраж Всемирного банка, в которой не названный по имени "очень высокопоставленный латвийский чиновник" (имеется в виду Римшевич) обвиняется в шантаже Norvik Banka", - пишет Tages-Anzeiger.

Агентству AP Гусельников рассказал, что Римшевич предлагал ему помощь, поскольку как глава Центробанка хорошо знаком с фининспекторами, и потребовал за поддержку 100 тыс. евро ежемесячно. "Так как Гусельников, по его собственным словам, не заплатил сумму, его банк все сильнее душили органы банковского надзора", - говорится в статье. Римшевич опроверг обвинения и заявил, что Norvik Banka находится в критической финансовой ситуации и всеми средствами пытается избежать краха.

"Латвия на прямом пути к тому, чтобы предоставить материал для длинного детектива", - констатирует Tages-Anzeiger.

Norvik Banka не единственный банк, поссорившийся с Римшевичем, указывает издание. На прошлой неделе ABLV Bank попросил у Банка Латвии помощи в размере миллиарда евро, и просьба была отклонена. Причиной проблем третьего по величине латвийского банка стал доклад Минфина США, в котором ABLV Bank обвинили в отмывании денег. "Эта деятельность включала в себя также незаконные операции в интересах клиентов, причастных к ракетной программе Северной Кореи", - говорится в статье.