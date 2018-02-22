Бывший российский тролль рассказал, как распространял фейковые новости

Бывший сотрудник "Агентства интернет-исследований" рассказал журналистам Time Саймону Шустеру и Сандре Ифраимовой о своей работе в качестве "интернет-тролля".

Осенью 2015 года начинающий журналист Виталий Беспалов, переехав в Санкт-Петербург из Сибири, наткнулся в сети на ряд вакансий "контент-менеджера". "Они были слишком хороши, чтобы быть правдой. Зарплата была 45 тыс. рублей в месяц", - рассказывают авторы статьи.

"Требований не было, - вспоминает Беспалов. - Никакого описания должностных обязанностей". После краткого собеседования он начал каждое утро приходить на работу на улицу Савушкина, 55, где находилась ныне скандально известная "фабрика троллей". "Ежедневная рутина была простой: создавать в соцсетях поддельные аккаунты и с их помощью публиковать в сети комментарии согласно инструкциям начальства", - пишет Time.

"Начальники ввели несколько строгих правил. Во-первых, никогда не опаздывать и никогда не уходить раньше. Во-вторых, никогда не критиковать президента Владимира Путина онлайн, по крайней мере, не в рабочее время", - говорится в статье. "Нам не позволяли даже говорить что-либо смешное о Путине. Мы либо говорили о нем положительно, либо вообще не говорили", - сообщил Беспалов.

За исключением нескольких идейных, сотрудники в основном были равнодушны к политике. Мотивацией для них были только деньги, рассказал Беспалов. Платили за выполнение норм по публикации комментариев и других записей в соцсетях. "Им давали строгие инструкции насчет того, о каких вопросах писать и как преподносить новость дня", - пишет издание.

В конце 2015 года мишенью чаще всего становился Барак Обама. Его описывали как неудачника или дурака в сравнении с президентом России. Ангелу Меркель преподносили как фашистку, а Петра Порошенко изображали свиньей, говорится в статье.

Беспалов вскоре уволился, и его начальница Анна была разочарована. "Такова жизнь. Здесь мы за Кремль, а они там - за Америку", - сказала она ему, указав на окно.

"Моя начальница видела все черно-белым. Люди были либо за Кремль, либо за Америку. Что-то посередине она понять не могла", - сказал Беспалов Time.