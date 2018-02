22 февраля 2018 г. Дебора Хайнс | The Times Министр обороны Великобритании: Россия представляет для нас большую угрозу, чем террористы Такие страны, как Россия и Северная Корея, представляют для Великобритании большую угрозу, чем терроризм, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Это существенный сдвиг в политике безопасности, отмечает журналистка The Times Дебора Хайнс. "Мы выделим в качестве главного приоритета угрозы со стороны государств и скорость, с которой они нарастают. Но вплотную за ними идет угроза терроризма", - заявил Уильямсон в парламентском комитете по обороне. "Это отступление от стратегии национальной безопасности, обнародованной в 2015 году, в которой на первом месте был международный терроризм. Оно перекликается с решением Соединенных Штатов, в прошлом месяце объявивших главным объектом внимания не борьбу с терроризмом, а "стратегическую конкуренцию" со стороны таких государств, как Китай и Россия", - комментирует The Times. По словам Уильямсона, усиление Москвы и Пекина застало мир врасплох. "Нам всем, возможно, стоит изучить, как нам следует увеличить инвестиции, чтобы справиться с этой угрозой, с которой мы не имели дела последние 25 лет", - сказал министр. "Он рассказал о "повысившейся напористости" Кремля, в частности, об усилившейся десятикратно активности подводных лодок в Северной Атлантике, растущем российском присутствии в Средиземноморье и участии России в войне в Сирии", - передает корреспондент The Times. "Кроме того, вы видите, как новые страны, такие как Китай, начинают играть более заметную роль в мире. Вы видите проблемы, с которыми мы сталкиваемся в связи с Северной Кореей. Если не реагировать на эти угрозы, наша страна окажется намного менее защищенной, чем должна быть", - заявил Уильямсон. Уильямсон поручил чиновникам составить перечень средств, необходимых для борьбы с этими угрозами. "Затем он будет решать вопрос, как это оплатить", - отмечается в статье. Источник: The Times