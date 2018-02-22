В Сирии Запад превращается в беспомощного зрителя

Путин и Асад истребляют гражданское население Сирии - страдания простых людей чудовищны. Не остается в стороне и Турция. Запад грозит возмездием, но угрозы остаются пустыми словами. Постоянный автор немецкой Die Welt Рихард Херцингер предрекает разрушительные последствия.

"Тот, кто рассуждал о том, что действующие актеры сирийского конфликта за семь лет поистратили свою разрушительную энергию, жестоко заблуждались: интенсивность боевых действий сегодня как никогда высока, в войну втягиваются все новые стороны, становится уже непонятно, где проходит линия фронта, а опасность того, что конфликт перерастет в крупную войну в регионе, растет не по дням, а по часам", - констатирует журналист. Но сильнее всего множатся страдания простых людей, "а вместе с ними - и молчание мировой общественности перед лицом этого инферно".

"В регионе Восточная Гута путинская Россия и ее марионеточный режим убийц из Дамаска начали операцию по ликвидации (...) оказавшегося в осаде населения, которая по своей жестокости может превзойти даже операцию в Алеппо. 250 жертв за 48 часов в результате авиаударов позволяют предположить, какие масштабы может принять катастрофа", - продолжает Херцингер.

"В Сирии давно уже не действуют нормы международного права. Поскольку Запад во что бы то ни стало не хотел втягиваться в сирийское противостояние и упустил возможность загасить конфликт, когда ситуация еще это позволяла, региональные силы теперь сами устанавливают правила. Это приводит к очевидному смещению координат и внутри западных альянсов", - отмечает автор публикации.

"Из-за своей операции против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) член НАТО Турция оказывается в опасной конфронтации с США, которые не хотят оставлять на произвол турок своих союзников по борьбе с ИГИЛ*. В результате недавнего сближения YPG с режимом Асада Вашингтон оказывается при этом в неприятном для себя обществе", - говорится в статье.

"Вторжение Турции, - продолжает Херцингер, - ставит под сомнение непреложное военное главенство России в Сирии. Москве, однако, ни к чему открытый конфликт с Анкарой, поэтому она пытается вести в этой ситуации непрозрачную двойную игру: она хоть и дала зеленый свет Турции на проведение операции, однако не хочет отказываться от налаженных отношений с курдскими повстанцами".

Кремль выступил при этом против массированного вторжения сирийской армии, которого добивались YPG для своей защиты. "Военное присутствие режима в оккупированном Африне обозначено небольшими проиранскими военизированными подразделениями, поспешившими на помощь курдским отрядам", - передает Die Welt.

Американский советник по нацбезопасности Макмастер обвинил на прошлой неделе Асада в применении химоружия и пообещал, хотя и нерешительно, последствия. "Возмездием" пригрозила и Франция. Однако, полагает автор статьи, все останется пустыми словами.

"У США нет и намека на связную стратегическую перспективу в Сирии, не говоря уже о европейцах", - говорится в статье.

Пока не будут приструнены Асад и его патроны в лице Ирана и России, перспектив на мирное урегулирование не предвидится. "США со своим дружелюбно настроенным в отношении Путина президентом не могут решить, кто для них Россия: стратегический партнер или основной противник в процессе освобождения Сирии. Это позволяет Путину водить всех за нос", - отмечает Рихард Херцингер.

"На этом фоне наметился еще один фронт противостояния. В то время как Россия прикрывает с неба жестокие наземные операции Асада, Сирия постепенно колонизируется Ираном как в военном, так и в политико-культурном смысле", - говорится в статье.

"Сохранение российско-иранского альянса основано на единой стратегической цели - вытеснении с Ближнего Востока Соединенных Штатов. Однако Израиль не допустит опасного военного присутствия иранцев у своих границ. Сирия, - констатирует журналист, - может стать ареной открытого ирано-израильского столкновения".

По мнению Херцингера, для Запада, который выглядит беспомощным зрителем, тем не менее, есть возможность оказать давление на действующих лиц конфликта посредством санкций. "Сейчас самое время: в противном случае Сирия может стать лабораторией, где будет создаваться новый миропорядок, в котором не будет места для гуманитарных достижений международного права, и авторитарные режимы будут реализовывать свои интересы посредством произвола и бесконтрольного применения силы", - констатирует немецкий обозреватель.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.