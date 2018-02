22 февраля 2018 г. Сара Германо | The Wall Street Journal В фигурном катании у России есть вполне законный козырь "Многие девочки мечтают стать олимпийскими чемпионками по фигурному катанию, но у одной юной москвички есть смелая стратегия по превращению этой мечты в реальность, - рассказывает Сара Германо в The Wall Street Journal. - Произвольная программа, которую Алина Загитова покажет в пятницу на [южнокорейском] льду, некоторым представителям этого спорта покажется радикальной: все прыжки фигуристка выполняет во второй части своего проката. Но это позволяет получить максимум баллов, так как современная система оценок поощряет 10-процентным бонусом исполнение трудных элементов во второй половине программы. В основе этого правила - идея, что проще выполнять прыжки в начале программы, когда фигуристы свежи". В фигурном катании эта стратегия - нагружать концовку выступления - известна как backloading. И хотя этот прием вполне соответствует правилам, в этом сезоне из-за него вспыхнула дискуссия, пишет журналистка. Так, американская фигуристка Эшли Вагнер во время выступления Сагитовой в командном турнире на Олимпиаде написала в Twitter: "Я уважаю соревновательный подход. Но такое я не понимаю. Это не программа. Она убила время в начале проката, а затем просто сделала прыжки во второй половине. Это не представление. Понимаю, что подобное позволено регламентом, но фигурное катание не только об этом". Другая американка, Мирай Нагасу, чья собственная стратегия на этих Играх - ставка на самый сложный прыжок в женском фигурном катании, тройной аксель, назвала подход Загитовой справедливым: "Она просто использует в свою пользу нынешние правила, а я думаю, что это достойно восхищения. Зато она все выигрывает". Оставлять трудности на вторую половину программы - пожалуй, самый рискованный подход для получения очков у фигуристов, пишет журналистка. Есть и другой прием - делать прыжки с поднятыми над головой руками: это движение изменяет центр тяжести фигуриста, увеличивая его сложность, - это также используется Загитовой и Евгенией Медведевой. Когда Загитову спрашивают, что отличает ее катание, она отвечает: "Думаю, что это очевидно, - у меня самая сложная программа в мире". Источник: The Wall Street Journal