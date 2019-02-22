Пытки со стороны российской спецслужбы? Из-за поста в Facebook мужчина оказался в путинской тюрьме

"Его имя обошло мир: в декабре 77-летнего российского правозащитника Льва Пономарева приговорили к 15 суткам ареста, потому что он поделился на Facebook призывом к участию в несанкционированной демонстрации", - пишет немецкий журнал Focus. В интервью с журналистом издания Борисом Райтшустером Пономарев "выдвигает серьезные обвинения в адрес ФСБ".

То, что его пост в соцсети был расценен как организация несанкционированной демонстрации, активист называет "абсурдным".

"Ни один человек в России не доверяет судам, - заявил Пономарев. - Верховенства закона не существует. Каждый россиянин знает, что судами управляют сверху, и последняя юридическая инстанция - это сам Путин. Но несмотря на это - или же именно потому, что это знает каждый - Путин вынужден делать вид, что не имеет никакого влияния на суды".

Говоря об акции родителей, к участию в которой он призывал, Пономарев отметил, что их детей "обвиняют в том, что они якобы хотели создать террористическую организацию, чтобы осуществить взрывы во время президентских выборов в марте 2018 года и чемпионата мира по футболу. Рисовали страшную картину с ужасными террористами, которые якобы уже изготовили свои бомбы. Но следствие вообще ничего не выявило, все было притянуто за уши".

"Все обвиняемые сначала были похищены ФСБ. Они бесследно исчезли на 24 часа. В это время их подвергали пыткам. Электрическим током. Под пытками они дали признательные показания. Агенты ФСБ диктовали им, что говорить, и это вносилось в протокол, - рассказал собеседник издания. - (...) На суде обвиняемые прямо скажут, что их пытали. Как отреагирует на это общественность - большой вопрос".

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему власти прибегают к подобным манипуляциям, Пономарев сказал: "С одной стороны, это инициатива снизу - должностные лица хотят выполнить план по борьбе с терроризмом. Плюс инициатива сверху: там хотят запугать активных молодых людей. Следствие ведется против людей, которые уже попадали в поле зрения так называемых центров по противодействию экстремизму, например, против сторонников критика Кремля Алексея Навального".

Пытки в тюрьмах, по словам Пономарева, практикуются давно. "В ФСБ растет их количество. Это очень опасная тенденция, - считает активист. - Применяются в основном пытки электрическим током, так как их, в отличие от избиения, тяжело доказать".

"После вступления нашей армии на восток Украины и аннексии Крыма была волна патриотизма и враждебности по отношению к Западу и США. Все большему количеству людей надоедает эта враждебность. (...) Ситуация имеет сходство с концом Советского Союза: многие недовольны политикой и параллельно растет число тех, кто возмущается экономической ситуацией, растущей бедностью. Когда-нибудь все дойдет до критической точки, и произойдет смена системы. Решающее значение имеет то, чтобы она прошла мирно", - подчеркнул Пономарев.