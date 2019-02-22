"Человеческая жизнь не стоит ничего"

"Несмотря на революцию на Майдане в 2014 году, на побережье Черного моря в Одессе все еще царят политическая раздробленность и преступность", - пишет журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

39-летний Алексей Еремица "кажется жизнерадостным, как и многие одесситы, хотя вряд ли у кого здесь есть повод для радости", отмечает автор статьи. "Пять лет назад Еремица был вице-губернатором по строительным вопросам. Но майданский бунт уже кипел, 22 февраля 2014 года прозападные повстанцы взяли власть в столице Киеве. Президент Виктор Янукович бежал, вице-губернатор Одессы был снят с должности", - повествует издание.

"Еремица, который тогда был членом пророссийской партии Януковича "Партия регионов", сегодня является депутатом городского совета от партии-преемницы "Оппозиционный блок". Он говорит, что в 2014 году из-за преступно-коррумпированного режима Януковича он втайне симпатизировал Майдану. "Но результат, соглашение об ассоциации с ЕС, разрушил нашу промышленность. А коррупция не исчезла", - говорит он".

"Москва ответила на Майдан аннексией Крыма и восстаниями на востоке Украины. В Одессе 2 мая 2014 года разразились уличные бои. Загорелся Дом профсоюзов, в котором укрывались сторонники России. Погибло как минимум 48 человек", - пишет Шолль. "Государственной власти были нужны эти жертвы, - считает Еремица, - чтобы положить конец Антимайдану".

Судебный процесс по расследованию майского кровопролития не продвигается. "Каждое воскресенье перед Домом профсоюзов около 40 человек требуют расплаты. У большинства из них седые волосы, одеты они бедно. Дела пенсионеров при президенте Петре Порошенко плохи. Родители Еремицы (...) вместе получают в месяц пенсию, равную в пересчете на европейскую валюту 104 евро. Но только газ, электричество и вода стоят более 110 евро", - говорится в статье.

"Порошенко и его западный курс не пользуются в регионе поддержкой большинства. Согласно опросам 2018 года лишь 15% жителей региона поддерживают вступление в НАТО, что, - замечает Шолль, - в три раза меньше, чем по остальной Украине. А когда на одесском вокзале кто-то заговорил на английском, тучный мужчина в кожаной куртке с меховым воротником громко проворчал: "Что? У нас в купе будет америкос?".

"Однако 25-летний политолог Виталий Устименко так же, как и многие молодые люди здесь, делает ставку на Запад, - продолжает Шолль. - "Главный результат Майдана - это украинское гражданское общество, которое никогда не допустит того, чтобы наш европейский вектор снова стал российским или советским", - говорит он. Устименко и Еремица знают друг друга и свои противоположные политические взгляды. "Украина может выжить только в роли коридора, моста между Европой и Россией, - считает Еремица. - Она должна смотреть в обоих направлениях".

Устименко - один из основателей "Самообороны", группы активистов, объединившей 200 одесситов, которые весной 2014 года защищали в шлемах и с дубинками прозападные демонстрации. Военная романтика тех времен прошла, деловитые экс-товарищи переделали "Самооборону" в охранную фирму. Сам Устименко сегодня борется с коррупцией.

Что касается коррупции в Одессе, то здесь Устименко и Еремица рассказывают одинаковые истории. Например, "о бюджетных средствах, выделяемых на ремонт исторических построек, которые вкладываются лишь в недвижимость, принадлежащую чиновникам, членам парламента и их дружкам". Начатый несколько месяцев назад процесс против мэра Одессы Геннадия Труханова не продвигается. "По оценке местных политологов, это выгодно в первую очередь президенту Порошенко: он ждет от мэра активной помощи на президентских выборах в конце марта", - передает издание.

"Устименко говорит, что Еремица - один из, наверное, пяти честных депутатов в городском совете. Вероятно, поэтому в 2016 году на него напали неизвестные с газовыми баллончиками, избив депутата ногами - попытка устрашения, говорит он".

В прошлом июне двое мужчин с отвертками напали и на Устименко. Их поймали, однако организаторы находятся на свободе. "Мы живем как американские профсоюзники в начале XX века, - говорит соратник Устименко, моряк Игорь Калмыков. - Человеческая жизнь не стоит ничего".