Арест американского менеджера Майкла Калви шокировал инвесторов в России

Обвинения в адрес основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви шокировали тех немногих иностранных инвесторов, которые все еще осмеливаются вести бизнес в России. "Это дело несет в себе политический заряд", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

Это дело грозит "ухудшить и без того крайне неблагоприятный инвестиционный климат. Еще в 2018 году, по данным Центробанка, прямые инвестиции нерезидентов в Россию сократились с 27 млрд до 1,9 млрд долларов", указывают журналисты Андре Баллин, Матиас Брюггманн и Петер Келер.

"Майк Калви был в России одним из наиболее лояльных к режиму Путина иностранцев, - сказал в разговоре с изданием Уильям Браудер, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management и один из наиболее резких критиков Путина. - Он гордился тем, что был прорежимным американцем, который может использовать свой статус для того, чтобы вести бизнес и не получать проблем. Тот факт, что они решили его преследовать, показывает, что в России абсолютно никто не находится в безопасности".

"Калви был одним из последних иностранных инвестиционных менеджеров, все еще ведущих бизнес в России. Крупные американские инвестиционные фонды, такие, как Blackstone и TPG, отказались от экспансии в Россию после оккупации Крыма и последовавших санкций Запада", - говорится в статье.

"Это дело демонстрирует, насколько безразличен московским органам госбезопасности инвестиционный климат в стране, - подчеркивает издание. - В споре вокруг банка (банка "Восточный" - Прим.ред.) Калви связался с олигархами, которые, по словам московских юристов, поддерживают лучшие отношения с ведущими представителями спецслужб. "В противном случае Калви никогда так быстро не оказался бы в СИЗО, спустя лишь несколько дней после заявления против Baring Vostok", - сказал один юрист, работающий в России".

"Дело Калви показывает, что остаться могут лишь те, кто связан с определенными людьми", - передает издание комментарий известного экономиста Владислава Иноземцева. "В конце, по его словам, "все чужие" будут вытеснены из важных экономических секторов, которые, в свою очередь, будут переданы в руки государственных концернов", - пишет Handelsblatt.

Обеспокоена происходящим и немецкая экономика, указывает издание. "Дело Калви снова и в значительной степени ухудшает ситуацию вокруг обеспечения правовой безопасности, дела с которой и без того обстоят не особенно благоприятно, заявили в Берлине некоторые представили экономических кругов на посвященной России конференции, организованной Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK)".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, в свою очередь, сказал в разговоре с Handelsblatt, что надеется на "максимально объективное и справедливое решение" в деле Калви, и, преуменьшив значение темы, отметил, что это не политический вопрос, а "вопрос для нашей правовой системы".

Обеспокоенные иностранные инвесторы, отмечает издание в заключение, "вероятно, вряд ли поверят таким словам".