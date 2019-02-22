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22 февраля 2019 г.
22 февраля 2019 г.

Корреспондент | Kurier

Нужен ли нам обеденный перерыв продолжительностью 75 минут?

"Сколько должен длиться обеденный перерыв? Об этом в Великобритании разгорелась оживленная дискуссия, - пишет австрийское издание Kurier. - Отправной точкой стал доклад британских парламентариев: согласно их рекомендациям, обеденный перерыв школьников должен длиться 75 минут. Это якобы улучшит их здоровье и самочувствие, а также концентрацию и социальные навыки".

"А как обстоят дела со взрослыми? Нужен ли им обеденный перерыв продолжительностью 75 минут? - задается вопросом издание. - Количество людей, которые делают перерыв в обед, кажется, сокращается. А те, кто обедают на работе, зачастую просто съедают сэндвич за рабочим столом или же устраивают деловой обед - "бессовестное" смешение совещания и приема пищи".

"Научных рекомендаций касательно 75-минутного перерыва для взрослых нет, однако здесь решающее значение имеет в целом наличие пауз в работе, - отмечает издание. - Исследования показывают, что благодаря им люди работают продуктивнее, испытывают меньше стресса, у них сокращается риск выгорания и улучшается качество сна".

"Герхард Блаше из Центра общественного здоровья при Медицинском университете Вены давно выступает за то, чтобы люди делали короткий перерыв каждые два часа. По его мнению, благоприятнее более короткие, но при этом более частые паузы. В идеале нужно делать 5-10-минутный перерыв в работе каждые 1-2 часа", - передает Kurier.

Пользу перерыва показало и одно из британских исследований, в котором приняли участие офисные работники. "Паузы продолжительностью в несколько минут каждые 20-40 минут работы значительно сокращали напряженность и боли в шее и плечах. Другое исследование показало, что банковские сотрудники, проводившие обеденный перерыв вместе, работали продуктивнее", - говорится в статье.

По словам Блаше, в современном обществе, ориентированном на результат, люди склонны работать до потери сил. "Именно поэтому компании должны следить за тем, чтобы у их сотрудников были перерывы, и содействовать тому, чтобы они их действительно использовали. Однако исследователи подчеркивают также, что перерывы, проведенные в соцсетях, когда сотрудник сидит на рабочем месте, проверяя свой профиль в Facebook или Instagram, не несут пользы с точки зрения отдыха", - пишет Kurier.

Источник: Kurier


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