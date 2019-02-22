Эффектное возрождение российского сельского хозяйства бросает вызов Франции

"Россия доминирует в мировом экспорте пшеницы. Ее стратегия завоевания вносит резкие изменения во французские продажи", - пишет журналистка французской газеты Le sEchos Мюриэль Жак.

"Мы как в тумане, в то время как наши конкуренты продвигаются очень быстро... Особенно Россия". В заметке, опубликованной в январе на сайте Agridées, Ив ЛеМорван, директор по продуктовому сектору в этом французском информационно-аналитическом центре, не скрывает, что ситуация становится тревожной.

"Франция является крупнейшим производителем и первым европейским продавцом пшеницы на международном уровне. Она, как и Германия, принадлежит к очень закрытому клубу мировых экспортеров пшеницы: подавляющее большинство основного экспорта зерновых обеспечивают восемь стран. Но в последние годы присутствие Франции на рынках планеты ослабляется, в то время как продажи стран Причерноморья, в частности, России и Украины, резко возросли", - отмечает автор статьи.

"За пять лет объем производства зерновых в России подскочил на 25%. А в 2017 году она впервые стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы", - говорится в статье. "Двадцать лет назад она была одним из крупнейших импортеров, - напоминает Стефан Бернхар, директор компании Invivo Trading. - То время, когда Франция, Европа, устанавливали реальность мировых цен, позади. Сейчас мы следуем за лидерами".

"Историю возрождения России проследил в начале февраля в своем выступлении на конференции в Институте международных и стратегических отношений (IRIS) Тьерри Пак, младший научный сотрудник Реймсской лаборатории экономики и менеджмента. Россия начала размышлять о сельском хозяйстве уже с 2000-х годов, считает экономист. Владимир Путин делает эту отрасль национальным приоритетом. Кроме того, в рекапитализации российского агробизнеса принимают участие инвесторы. Наконец, эмбарго, введенное Москвой в 2014 году, привело к подъему российского экспорта. "Мы видим, как институционально-политические решения формируют карту мировой торговли сельскохозяйственной продукцией", - подчеркивает Тьерри Пак.