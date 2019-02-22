В России западные бизнесмены больше не в безопасности

"7 февраля российский бизнесмен Шерзод Юсупов, акционер Банка "Восточный", обратился в российскую службу безопасности ФСБ с жалобой на инвестиционный фонд Baring Vostok Capital. Среди директоров фонда - два бизнесмена, долгое время живущих и работающих в России: Майкл Калви и Филипп Дельпаль, один американец, другой француз. Согласно жалобе, Baring Vostok в 2017 году взял кредит у банка "Восточный" на сумму 2,5 млрд рублей (33 млн евро). Чуть позже Baring Vostok возместил ему этот кредит в виде акций люксембургской компании на сумму, оцениваемую в 3 млрд рублей. В своей жалобе Юсупов утверждает, что был обманут: на самом деле, реальная рыночная стоимость акций не превышала 6 млн рублей. Восемь дней спустя Майкл Калви, Филипп Дельпаль и несколько их российских коллег были арестованы, немедленно заключены в тюрьму, в их домах проводились обыски. По статье 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей "мошенничество в особо крупном размере", им грозит лишение свободы на срок до десяти лет ", - пишет журналист Liberation Люсьен Жак.

"По мнению тех, кто выступает в их защиту, обвиняемые станут жертвами коммерческого сведения счетов, а жалоба Шерзода Юсупова - это заранее подготовленная комбинация", - указывает автор статьи.

"На самом деле, в конфликте с Baring также находится другой акционер банка "Восточный" и близкий партнер Юсупова, Артем Аветисян, этот спор в течение нескольких месяцев рассматривается в Международном коммерческом арбитраже в Лондоне. А по данным нескольких источников, близких к делу, Артем Аветисян связан с российским министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, чей отец Николай возглавлял ФСБ с 2000 по 2008 год и сам назначил ее нынешним директором Александра Бортникова", - говорится в публикации.

"Снова вездесущие силовики, "люди силы", офицеры армии и спецслужб, из которых вышел российский президент Владимир Путин. Остается только шаг, который знатоки этого дела не решаются сделать, чтобы подтвердить, что Шерзод Юсупов обратился с жалобой за счет и при поддержке Артема Аветисяна с тем, чтобы использовать ее в качестве рычага давления на судебное разбирательство в Лондоне", - отмечает Libération.

"Такой вид инструментализации правосудия в России называется "рейдерство". Данная практика достигла своего апогея в 1990-х годах, но все еще является обычным явлением. Сложность урегулирования состоит в том, что что любой предприниматель априори является человеком вне закона, поясняет бизнес-юрист, специализирующийся на коммерческих судебных разбирательствах. Это дело вызвало такой шок в российских и зарубежных экономических кругах оттого, что подобные методы конфискации компаний или сведения счетов в принципе проходят мимо международных инвесторов", - рассуждает журналист.

"Традиционно деловые круги, являющиеся сторонниками строгого разделения политических и экономических интересов, придерживаются доброжелательного нейтралитета по отношению к Кремлю. Например, основные международные торговые палаты единогласно выступили против принятия санкций в отношении России в 2014 году. Такая позиция делает их объективными союзниками российской власти и посредниками привилегированного влияния при западных правительствах", - пишет Люсьен Жак.

"Образы Майкла Калви и Филиппа Дельпаля в наручниках, заключенных в стеклянные клетки московского суда, ставят под сомнение реальность подобного союза. Baring Vostok - один из крупнейших инвестиционных фондов России: за 25 лет он инвестировал в ее экономику более 2,6 млрд евро и способствовал появлению некоторых крупнейших компаний, в том числе интернет-гиганта Яндекс, "русского Google". Майкл Калви несколько раз встречался с Владимиром Путиным. По-видимому, защиты со стороны деловых кругов уже недостаточно для обеспечения безопасности иностранных инвесторов в России", - комментирует автор статьи.

"Эволюция судебного процесса, начавшегося в четверг, многое скажет о реальном влиянии клана российских "либералов". Их мобилизация в защиту заключенных предпринимателей оказалась массовой. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов говорит о "незаконном" аресте; Аркадий Волож, глава "Яндекса" и очень влиятельный руководитель государственного банка "Сбербанк" Герман Греф, вступились за Майкла Калви и его товарищей. Все призывают к отказу от уголовного разбирательства по делу, которое должно быть решено арбитражным судом, и к смягчению условий содержания обвиняемых. "Вмешательство силовиков в хозяйственную деятельность - острейшая проблема, которая обсуждается годами", - с сожалением сказал Борис Титов. В то время, когда Россия изо всех сил пытается вернуться к экономическому росту, а иностранные инвестиции в стране стремительно падают, дело Baring Vostok посылает остальному миру катастрофический сигнал", - резюмирует Libération.