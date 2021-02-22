Экзосоциолог: "Мы долгое время не сможем понять инопланетян"

Что произойдет, если мы встретимся с инопланетянами? Экзосоциология занимается изучением последствий встречи человека с пришельцами. Журналистка австрийского издания Der Standard Карин Крихмайер побеседовала с Михаэлем Шече, экспертом по экзосоциологии, координатором Института смежных областей психологии и психогигиены во Фрайбурге и преподавателем Института социологии во Фрайбургском университете.

"В футурологии вопрос контакта с внеземными цивилизациями называют "джокером". Это события, которые, если они наступят, могут оказаться очень серьезными, но вероятность их наступления нельзя рассчитать, потому что они очень редки или еще никогда не происходили. Но я исхожу из того, что кроме Земли есть и другие обитаемые планеты, в том числе и в нашей галактике, и что некоторые из них, возможно, породили цивилизации. Это значит, существует возможность того, что мы вступим в контакт с внеземными цивилизациями. Это может произойти в ближайшие 10 лет, и мы поймаем сигнал или найдем артефакт. Но, возможно, до этого момента пройдут еще сотни лет", - отметил собеседник издания.

"По всему миру ведется разработка сильного искусственного интеллекта, который сможет помериться своими способностями с человеком. Ведь есть размышления футурологов, например, Ника Бострома, о том, что через 100 лет искусственный интеллект может сменить человечество в качестве доминирующего вида. В этом смысле другие цивилизации, возможно, уже давно прошли похожий этап развития. Если через 200 или 300 лет произойдет их контакт с Землей, вполне возможно, что мы встретим инопланетян, которые будут потомками биологической цивилизации", - полагает эксперт.

"Я бы исходил из того, что, если вблизи Земли появится космический аппарат, он будет управляться искусственным интеллектом или же речь будет идти о представителе базирующейся на искусственном интеллекте цивилизации. Машины могут перемещаться по вселенной тысячи лет, а затем активироваться вблизи Солнечной системы. Мы, люди, возможно, никогда не будем в состоянии летать от одной звездной системы к другой, в лучшем случае мы сможем отправить автоматического "представителя". Конечно, нельзя исключать, что есть и внеземные формы жизни с продолжительностью жизни в 10 тыс. лет, тогда ситуация снова будет выглядеть иначе", - отметил Шече.

Говоря о сценариях первого контакта человека с инопланетянами, исследователь пояснил: "Мы более подробно изучили три сценария. В первом сценарии мы предполагаем, что будет пойман сигнал из космоса. Последствия зависят от того, с какого расстояния поступит сигнал. Если он поступит с расстояния в 5 тыс. световых лет, мы не будем знать, существует ли еще эта цивилизация. Идея космического диалога тоже будет неактуальна - ведь для ответа снова потребуется 5 тыс. лет. Такой сценарий имел бы значение для науки, но он едва ли повлечет за собой последствия для жизни на Земле".

"В сценарии с артефактами предполагается, что в пределах нашей Солнечной системы, может быть, на Луне или на поясе астероидов, мы найдем следы другой цивилизации, остатки космического зонда или следы космической экспедиции. Это будет связано с масштабной сменой картины мира на Земле, так как тогда мы сможем сказать: межзвездные расстояния действительно можно преодолеть. Возможно, это повлечет за собой последствия для политики в области научных исследований. Это вполне может увлечь людей и мотивировать их, но не сильно повлияет на повседневную жизнь", - считает экзосоциолог.

"Сильные изменения, на наш взгляд, произойдут при сценарии встречи с инопланетянами, то есть когда к Земле приблизится космический аппарат. Тогда возникнет много вопросов: кто это? Откуда они прибыли? Чего они хотят? На что они способны? Дружелюбны ли они или агрессивны, поделятся ли с нами технологиями? Это будет важным и в политическом, и в идеологическом, а также в экономическом и религиозном плане, и, конечно, это будет сценарий с самыми серьезными последствиями", - указал собеседник издания.

Говоря о том, как будет выглядеть коммуникация с инопланетянами, Шече отметил: "Мы испытываем значительные трудности уже с тем, чтобы расшифровать послания других людей, например, на Фестском диске, которому тысячи лет. Сигнал от инопланетян мы, возможно, не расшифруем никогда. В случае с артефактом мы, возможно, никогда не поймем, для чего он использовался. При прямом контакте, возможно, со временем состоится коммуникация в ходе совместных практик. Но, по моему предположению, мы долгое время вообще не сможем понять их".

"Согласно моим домыслам, если они развиты настолько, что путем удаленного наблюдения понимают нашу коммуникацию, они, вероятно, не прилетят. Они не станут отправлять космический корабль, а подумают: это же совершенно безумная цивилизация, которая вот-вот уничтожит планету. Тогда они, будучи мирной цивилизацией, вообще не будут искать с нами контакта", - отметил собеседник издания.

"Мы предполагаем, что наиболее вероятным сценарием является обнаружение артефакта, то есть что где-то в Солнечной системе мы найдем следы другой цивилизации. Только для такого случая нет никаких международных положений о том, кому будет принадлежать такой объект и что с ним нужно будет делать. Возникнет своего рода золотая лихорадка, спор о том, кто будет хранить у себя артефакты, могут произойти конфликты между государствами и концернами - в частности, если артефакты будут включать в себя новые технологии. Поэтому мы полагаем, что необходим международный, обязательный для исполнения договор, который могла бы разработать ООН. Конечно, желательно также определить, кто при встрече будет общаться от лица человечества. Но я опасаюсь, что в таком случае каждая страна будет пытаться действовать за себя - независимо от договора", - указал Шече.