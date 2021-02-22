Евросоюз в ловушке Путина

"Несмотря на вынесение обвинительного приговора Навальному, ЕС медлит с введением жестких санкций. На переговорах, которые пройдут сегодня, вероятно, и Германия будет нажимать на тормоз. При этом предыдущие шаги показали, что Кремль уязвим", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Из-за критика Кремля Алексея Навального отношения между Европейским Союзом и Россией становятся все более холодными, - отмечают журналисты Павел Локшин и Кристоф Б.Шильц. - (...) Уже на протяжении нескольких дней европейцы ведут внутренние переговоры о том, как им следует отреагировать на дело Навального. Вечером в воскресенье министры иностранных дел нескольких государств ЕС хотели встретиться в Брюсселе с сотрудником Навального Леонидом Волковым и еще одним доверенным лицом критика Кремля. Австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг ожидает, что против Москвы будут введены новые санкции. Они должны быть "юридически неоспоримыми", сказал он в разговоре с Welt am Sonntag".

"Председатель Комитета по иностранным делам в Европарламенте Дэвид Макаллистер (партия ХДС) также заявил: "Я полагаю, что министры иностранных дел ЕС единогласно выступят за введение дополнительных санкций".

"Основой для запланированных санкций в отношении отдельных лиц, таких как блокировка счетов и ограничение въезда в ЕС, впервые станет принятый в декабре санкционный механизм по правам человека, - пишет издание. - (...) Но будет ли санкций достаточно для того, чтобы "побудить Москву к пересмотру своих взглядов и улучшить ситуацию в стране", как сформулировал это один высокопоставленный дипломат ЕС? По поводу этого внутри ЕС все еще ведутся горячие противоречивые споры. Такие страны союза, как Польша или страны Прибалтики, хотят ввести новые экономические санкции. При этом такие государства, как Германия, Франция, Австрия и Кипр, нажимают на тормоза".

"Больше, чем о санкциях в отношении отдельных лиц, речи не идет", - сказал один из участников переговоров в Брюсселе. Евросоюз попался в ловушку Путина, - указывает Die Welt. - В марте главы государств и правительств ЕС хотят обсудить новую стратегию в отношении Москвы. Но абсолютно неясно, в каком направлении она должна идти. Сколько жесткости и сколько диалога являются правильным балансом? Тем более что Россия нужна европейцам для решения ключевых конфликтов, например, в Сирии и Ливии".

"При этом зачастую утверждается, что штрафные меры не оказали никакого воздействия на российскую экономику и даже способствовали развитию импортозамещения. Но на самом деле все наоборот, пояснила Татьяна Митрова, эксперт по энергетике из Московской школы управления "Сколково".

"Так, западные санкции затормозили потенциальное развитие российской газовой и нефтяной промышленности. Россия сохранит объемы производства, но без западных технологий и инвестиций не сможет расти. (...) Санкциями, направленным на отдельных лиц, затронуты сегодня не только сепаратисты на востоке Украины, но и высокопоставленные российские чиновники и политики, продвигавшие аннексию Крыма. (...) Было введено оружейное эмбарго, а также запрещен экспорт так называемых товаров двойного назначения, которые могут одновременно применяться как для гражданских, так и для военных целей. Под санкции попали и технологии для добычи нефти, например, плавучие буровые установки. Это ограничило развитие российской нефтедобычи в Арктике", - говорится в статье.

"Непосредственно накануне принятия решения о новых санкциях постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предостерег европейцев: "Я не хотел бы строить домыслы о том, введут ли наши партнеры новый пакет неправомерных односторонних рестриктивных мер против моей страны. Если это произойдет, мы будем готовы ответить", - заявил он в разговоре с Die Welt".

"Чижов также сказал, что на самом деле "потенциал" отношений между ЕС и Россией велик, но во многом он остается неиспользованным. (...) Однако Россия, по его словам, является "надежным партнером", который не закрывает дверь в отместку, по-прежнему рассчитывает на сотрудничество и "обсуждает любую спорную проблему уважительно и открыто". Это также в интересах "наднациональных институтов ЕС и его стран-участниц", заявил дипломат. Он добавил: "Как только они найдут силу и политическую волю для того, чтобы сойти со своего пьедестала воображаемой уникальности и вернуться к прагматичному сотрудничеству на равных, отношения между Россией и ЕС наверняка снова будут процветать", - передает Die Welt.