22 января 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Москва создает банк, чтобы избежать американских санкций "Москва создает банк, который Кремль будет использовать, чтобы финансировать свою оборонную промышленность - этот маневр поможет ему избежать новых американских санкций", - передает корреспондент британской газеты Financial Times Макс Седдон. "Российский Центробанк заявил в пятницу, что "Промсвязьбанк", девятый российский банк по размеру своих активов, станет "специальным банком для нужд ОПК", - сообщает журналист. Как уточняет автор, Центробанк взял на себя управление "Промсвязьбанком" в конце прошлого года, чтобы предотвратить его крах - это был третий банк из первой десятки, который подвергся национализации за четыре месяца. "Кремль начал обсуждать создание нового оборонного банка в прошлом году в рамках мер, направленных на то, чтобы обойти новые американские санкции против отрасли, - говорится в статье. - Ожидается, что Минфин США порекомендует Конгрессу дополнительные санкции в конце месяца. В последние месяцы Кремль засекретил список банков, которым разрешено работать с оборонной промышленностью, и ограничил раскрытие оборонных тендеров". "Промсвязьбанк", вероятно, возьмет на себя функцию кредитования оборонного сектора, лежащую на больших государственных банках, таких как "Сбербанк", чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, и ВТБ, приводит Седдон оценку Александра Данилова, аналитика в Fitch Ratings. "Они не хотят, чтобы эти банки подпали под санкции. Это очевидно", - пояснил эксперт. Как "Сбербанк", так и ВТБ подвергаются ограничениям при привлечении капитала на Западе, но, в отличие от большей части российской оборонной отрасли, они не внесены в черный список, добавляет автор. "Промсвязьбанк", вероятно, столкнется с ограничениями, схожими с теми, что наложены на два банка, принадлежащие друзьям детства Путина, - банк "Россия" и СМП Банк, которые заблокированы Visa и MasterCard и не могут осуществлять операции в иностранной валюте, комментирует Данилов. Источник: Financial Times