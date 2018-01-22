Правительство ужесточает контроль за соцсетями после нескольких случаев резни

"После трех кровавых инцидентов в течение одной недели Министерство связи и массовых коммуникаций России заблокировало несколько групп в социальных сетях, распространяющих насилие. Очевидно, преступники, учинившие резню, вдохновлялись случаями бойни в США", - передает немецкое издание Handelsblatt.

Нападение на учеников в школе в Бурятии стало третьим подобным случаем за неделю, после поножовщины в Перми и драки на школьном дворе в Челябинске, пишет корреспондент Андре Баллен.

Резню в Перми власти связывают с массовым убийством в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Вероятно, один из совершивших нападение в Перми сильно интересовался инцидентом в школе "Колумбайн". Случай в Бурятии можно объяснить тем, что пермское преступление получило мощную огласку в СМИ, считает психолог Оксана Савчук.

Госдума призывает правительство к решительным мерам, говорится в статье. Так, по мнению депутата партии "Единая Россия" Игоря Сапко, необходима жесткая фильтрация групп так называемых "колумбайнеров" и систематическая работа с соцсетями. Другие депутаты требуют ужесточения мер безопасности в школах.

"Помогут ли одни контрольные мероприятия, является спорным: российское правительство в прошлые годы уже несколько раз ужесточало контроль в интернете, в том числе под предлогом охраны молодежи. Пока статистика не показывает улучшения ситуации: за последний год было зарегистрировано 12 вооруженных нападений в школах, в нескольких случаях применялось огнестрельное оружие", - отмечает Баллен.

"На деле проблема вовсе не ограничивается интернетом. Российские учителя жалуются на растущие насилие и агрессию среди школьников. При этом психологи есть не в каждом учебном заведении, а сами учителя все больше заняты бюрократией и имеют все меньше времени для того, чтобы беспокоиться о проблемах учеников", - пишет журналист.