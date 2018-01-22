Отношения между США и Россией в первый год Трампа не наладились и, скорее всего, ухудшатся

Британская Independent пишет о значении первого года президентства Дональда Трампа для отношений с Россией и высказывает предположение, что они могут обостриться еще сильнее.

"Год назад большая часть российской элиты ликовала от перспективы президентства Трампа. Депутаты Госдумы потягивали шампанское и аплодировали, в то время как в Twitter комментаторы - ура-патриоты пустились в победный пляс. "Русофобка" Хиллари Клинтон была повержена; на ее месте был альфа-самец, сторонник "исключительности", который, сея распри, добивается своего. Он был человеком, которого все понимали", - пишет журналист Оливер Кэрролл.

Однако вскоре все переменилось, отмечает автор статьи: "Спустя год президентства Трампа Москва может вспомнить 12 месяцев ужасных - и при этом ухудшающихся - отношений, год, за который конфронтация стала позицией по умолчанию".

"Когда Трамп вступил в должность, думали, что можно достичь согласия по основным прагматическим взаимным интересам, - сказал Independent глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. - За год стало ясно, что ему препятствуют Конгресс, бюрократия и СМИ".

"Кремль продолжает проводить различие между президентом и его администрацией", - отмечает Кэрролл. К Трампу относятся в целом положительно, однако его администрацию называют "непрофессиональной" и "русофобской", указывает журналист. "Путин все еще пытается, насколько может, сотрудничать с президентом, - прокомментировал Дмитрий Тренин. - Ему вряд ли объявят импичмент, а выборы 2020 года непредсказуемы".

По мнению Кэрролла, "скорее всего, все станет намного хуже". Расследование влияния России на выборы 2016 года "продолжит откапывать грязь", а в ближайшие дни "Госдепартамент по поручению Конгресса обнародует список лиц, которые считаются "подверженными влиянию" Кремля".

"Американские чиновники подчеркнули, что за внесением в этот список санкции не последуют. Но это не остановило обеспокоенных бизнесменов, начавших предпринимать отчаянные лоббистские усилия, чтобы убрать свои имена из списка", - пишет The Independent.

У Трампа "мало пространства для маневра", отмечается в статье. "Любые шаги, направленные на смягчение воздействия санкций, скорее всего, столкнутся с жесткой реакцией Конгресса", - поясняет Кэрролл. Возможности Путина, по его словам, тоже ограничены: "Атака на американские бизнес-элиты, которые выступают против санкций, представляется контрпродуктивной. В то же время агрессивный ответ спровоцирует еще одну волну санкций".

"Мы увязли в череде санкций и конфронтации, - сказал изданию Тренин. - США и Россия воюют во всех отношениях, кроме военного. Бог даст, мы сумеем этого избежать".