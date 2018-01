22 января 2018 г. Обзор прессы | Inopressa Кандидат в президенты Мексики разыграл сценку с "ожиданием русской подлодки" Англоязычная пресса комментирует ситуацию в Мексике, сосредоточившись на шутливом видеоролике. Кандидат в президенты страны, левый политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор снял ролик в ответ на обвинения, что на него влияет Россия, и выложил его в Twitter. "Я здесь стою и жду русскую подлодку, - говорит политик, глядя на океанские дали. - Она привезет мне московское золото". Он также заявляет: "Теперь я Андрес Мануэлович". The Washington Post возражает, что шутки неуместны, а The Guardian сообщает: мексиканцы усомнились, что демократию в их стране можно расшатать еще сильнее. "Перспектива российского вмешательства в выборы в Мексике - отнюдь не шутка" - заявляет в заголовке обозреватель The Washington Post Леон Краузе. Автор называет Обрадора лидирующим кандидатом и советует: пусть он "настроится на серьезный лад и устранит потенциальный конфликт интересов в своей команде, а потом уже отмахивается от подозрений насчет российского влияния на его избирательный штаб и, что еще важнее, на его вероятный кабинет министров в будущем". Автор поясняет: Лопес Обрадор уже объявил предполагаемый состав правительства на случай своей победы на выборах. В списке упомянута профессор Ирма Эрендира Сандоваль, которой будет поручена борьба с коррупцией и должностными преступлениями мексиканских чиновников. Обозреватель, ссылаясь на более раннюю статью Фриды Гитис в той же The Washington Post (см. Кандидат в президенты Мексики получает неожиданный импульс от Трампа - и Путина), замечает: "Увы, к Сандоваль прилагается неудобный партнер: ее муж Джон Акерман, тоже профессор и ярый сторонник Лопеса Обрадора, - заодно частый, пользующийся доверием автор материалов для Russia Today, ловко закамуфлированной "машины пропаганды" Москвы, которая теперь зарегистрировалась в качестве "иноагента" в министерстве юстиции США". По словам Краузе, когда он опубликовал об этом статью в Мексике, Сандоваль "объявила недействительными не аргументы, а журналиста". Краузе также пишет: "Акерман позднее выложил на Russia Today театрально-неестественный видеоролик, в котором всесторонне защищает телекомпанию, высмеивает версию о российском вмешательстве в дела Мексики (он называет ее "мифологией") и призывает к "медийному плюрализму", уподобляя Russia Today "Би-би-си" и "Немецкой волне" - это лживое уравнивание часто применяется, чтобы создать видимость, что российская пропаганда - нечто нормальное". Автор продолжает: "И все же факты остаются. Колоссальная машинерия пропаганды Владимира Путина, играющая ключевую роль для его натиска на демократию по всему миру, рассчитывает, что СМИ вроде Russia Today и Sputnik (такое же хитрое информагентство российского правительства) будут распространять информацию и приобретать вредоносное влияние". Обозреватель полагает: Мексика "должна принять все доступные ей меры, чтобы не стать следующим "подопытным кроликом" в путинском эксперименте с дестабилизацией", а Лопес Обрадор обязан "принести в Мексике и за границей все заверения, что его команда и избирательный штаб не имеют никаких подозрительных связей". "Ведущий кандидат на выборах в Мексике, левый политик, смеется над придирками, связанными с Россией, и заявляет: "Я вовсе не пешка Москвы" - так описана ситуация в заголовке The Guardian. Журналист Дэвид Агрен пишет о Лопесе Обрадоре: "Этот популист, бывший мэр Мехико, стал мишенью все более частых (хотя и неподкрепленных доказательствами) обвинений в том, что он получает тайную поддержку из Москвы". Правящая Институционно-революционная партия (PRI) сделала эти утверждения лейтмотивом своей кампании против Лопеса Обрадора. Она ухватилась за публикации в The Washington Post и Bloomberg, где обозреватели утверждали, что победа Лопеса Обрадора будет выгодна Москве, поясняет автор. "Международные СМИ документируют, что Лопеса поддерживают российские и венесуэльские группы интересов", - сказано в заявлении PRI. Автор напоминает: в 2006 году Лопес Обрадор тоже баллотировался в президенты. "Он лидировал в соцопросах, пока в роликах противников его не сравнили с сильным правителем Венесуэлы Уго Чавесом; популярность Лопеса ослабла, и он проиграл выборы, недобрав менее 1%", - говорится в статье. Газета описывает нынешнюю ситуацию: "Многие мексиканцы язвительно отвергли представление, что Россия в силах еще больше дестабилизировать Мексику (где 2017 год стал самым кровавым в ее новейшей истории) или подорвать мексиканскую демократию, которая давно страдает от покупки голосов и чрезмерных расходов на избирательные кампании". Автор также пишет: "PRI тоже обвиняли в использовании армий ботов для распространения ложной информации, взломе переписки тех, кто критикует правительство, и подкупе прессы для укрепления позиций своих кандидатов. Партия отрицает, что совершала эти правонарушения". Журналист The Guardian тоже упоминает о критике в адрес Лопеса Обрадора за связи с некоторыми лицами, в том числе с Акерманом. Со своей стороны, Акерман "сказал в интервью The Guardian, что его работа на RT ограничивается еженедельным комментарием в социальных медиа и что он ни от кого не получает никаких инструкций", говорится в статье.