Вот как итальянские неофашисты перебираются в российские соцсети

"Угрозы смерти, грубые и невоспроизводимые расистские оскорбления, поток откровенно антисемитских негационистских материалов, фото ножей, балаклав и призывы к войне. Вот она, сеть ультраправых, и есть социальные сети, готовые принять всех "патриотов", изгнанных из Twitter, Facebook или Google, или же предоставить площадку самым постыдным месседжам неофашистских политических организаций, таких как CasaPound, готовых искать поддержки на выборах", - передает корреспондент итальянской газеты La Stampa Андреа Палладино. "Такие слова и манифесты лучше не показывать в самых известных социальных сетях, иначе это приведет к закрытию аккаунта", - пишет журналист.

"Самая известная и распространенная альтернативная площадка называется "ВКонтакте", и ею управляют из Санкт-Петербурга, - говорится в статье. - На сегодняшний день сеть считается самой используемой соцсетью на Украине и в России и была основана в 2006 году Павлом Дуровым. С 2014 года она принадлежит ряду компаний, связанных с людьми, очень близкими к Путину, среди которых российский мультимиллионер Алишер Усманов, владелец "Арсенала".

Как рассказывает журналист, CasaPound со своими 2288 подписчиками - несомненно, одна из самых представленных итальянских политических организаций в соцсети "ВКонтакте". "И есть один любопытный момент, который, однако, о многом говорит: подавляющее большинство постов написаны на украинском и открыто поддерживают националистическую группировку, - отмечает автор. - Галерея изображений, опубликованных за последние три года, отсылает, прежде всего, к украинскому сценарию и к сербскому меньшинству в Косово, став чем-то вроде геополитической витрины". По словам корреспондента, на странице организации в соцсети множество открытых отсылок к фашизму, без какого-либо страха цензуры.

"В ВК антисемитские группы с легкостью находят площадку - без особых проблем, - говорится далее. - Сообщество "Исторический ревизионизм", несмотря на небольшое количество участников (69, почти все они итальянцы), в течение нескольких месяцев публикует посты и изображения, отрицающие существование Холокоста".

"Менее известна социальная сеть Gab.ai, которой руководит американская компания, - сообщает Палладино. - Она была создана в 2016 году и задумана как сообщество американского радикального движения "альтернативных правых". Как информирует автор, множество итальянских пользователей, которые были заблокированы в Twitter за расистские, жестокие и оскорбительные посты, перебрались в сеть "альтернативных правых".

В завершение автор рассказывает о "более изощренном и сложном" проекте организации европейских правых "Поколение идентичности", которая присутствует в Италии, Франции, Австрии, Германии и Великобритании. Речь идет о приложении Patriot Peer, созданном для "патриотов". По словам Палладино, проект еще на стадии разработки, но он обещает гарантировать максимальную конфиденциальность и безопасные серверы для всех активистов.