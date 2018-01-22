Министр иностранных дел: "Франция ведет реальную дипломатию без иллюзий"

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан раскрывает амбициозные планы в сфере французской дипломатии и выдвигает инициативу положить конец безнаказанности для тех, кто применяет химическое оружие. Эксклюзивное интервью Le Figaro записала журналистка Изабель Лассер.

"Надо ли снова вести переговоры по иранской ядерной программе, как этого требует Дональд Трамп?"

"Французская позиция основана на твердости и стабильности. Стабильность - это исполнение обязательства, данного в июле 2015 года по этому соглашению. Подписанное соглашение прочное, и Тегеран соблюдает его условия. Оно препятствует тому, чтобы эта страна обзавелась ядерным, что может привести к драматическим последствиям для баланса сил в этом регионе. Страна, которая пересматривает взятые обязательства, обесценивает их", - ответил Ле Дриан.

"Как вы расцениваете переходный политический процесс в Сирии, в то время как на этом театре военных действий продолжаются бои?" - спросила журналистка.

"Сегодня бои продолжаются в провинции Идлиб, в кантоне Африн и в восточной Гуте. Мы видим, как конфликт переводится в другую плоскость, пример тому - вмешательство Турции для обеспечения собственной безопасности. И как сирийский режим угрожает гражданскому населению в Гуте, нарушая общие законы военного времени. Франция, наблюдая за развитием событий в последние дни, призвала срочно созвать СБ ООН. Необходимо стабилизировать ситуацию, а затем принять конкретные меры для ее оздоровления. Тогда в новом контексте станет возможно организовать выборы", - считает министр иностранных дел.

"Мирный процесс в Сирии может стать возможным только при создании стабильного пространства, которое позволит организовать выборы и придумать новую Конституцию. Подобные действия могут стать основой для консенсуса, в том числе и для русских", - уверен Ле Дриан.

"Как такая инициатива вписывается в переговорный процесс в Женеве?"

"Это способ подогреть интерес к переговорам под эгидой ООН. Если русские согласны, тем лучше. И если они хотят собрать сирийских представителей в Сочи, почему бы нет, это отнюдь не противоречит женевскому процессу. Однако нужно разработать действительно всеобъемлющее политическое решение", - ответил министр.

"Вы исключаете, что русские, иранцы и турки сами способны добиться мира в Сирии?" - спросила журналистка.

"Необходима коллективная динамика. Никакой мир не будет прочным и справедливым без участия США, Европы и стран региона. Русские всегда говорили, что они уважают переговоры в Женеве и что переговоры в Астане являются лишь подготовкой к этим переговорам. Мы продолжаем диалог с Москвой. Русские в любом случае в одиночку не справятся с этим кризисом. Когда-нибудь Сирия будет восстанавливаться, и у них не хватит на это средств. А пока европейцы будут участвовать в стабилизации и восстановлении лишь тех районов, где управление ведется с соблюдением фундаментальных прав", - ответил Ле Дриан.

"В Сирии не удалось провести химическое разоружение. Режим еще сохраняет его запасы и после соглашения 2013 года произвел химатаки, несмотря на взятые им обязательства. Президент Французской Республики предупредил Дамаск о последствиях в случае совершения рецидива. Перед лицом такой ситуации завтра в Париже мы объявим, что при участии 30 государств стартует инициатива, нацеленная на борьбу против безнаказанности тех, кто виновен в использовании химоружия, - сказал глава французской дипломатии. - Мы полны решимости добиться того, чтобы виновные в столь отвратительных преступлениях в конечном счете за них расплатились".

"С приходом Эммануэля Макрона выяснилось, что Франция переживает особый период, который ставит ее в центр международного внимания, - уверен Ле Дриан. - Сегодня у нас есть сила и способность оказывать влияние, чего у нас давно уже не было".

"Новая черта этого пятилетнего срока в области внешней политики - наша убежденность в том, что во время кризиса надо разговаривать со всеми: с президентами Эрдоганом, Трампом и Путиным. И президент Франции делает это недвусмысленно, реально, без иллюзий, с желанием найти конкретные решения для общих проблем", - полагает министр.

"Кто занимается Россией? Создается ощущение, что эта тема была отложена в сторону", - заметила журналистка.

"Макрон хочет наладить с Россией прямые отношения как между двумя великими державами, поскольку Франция говорит со всеми и способна смело говорить прямо в лицо. Он считает, что следует уважать эту огромную страну. Из этих соображений сразу же после избрания он пригласил Путина в Версаль. Я много встречался со своим российским коллегой с первых же недель. Но Россия тоже должна прояснить, что она хочет, - сказал дипломат. - Раздражителей по-прежнему хватает. Украинский вопрос не урегулирован. Вопрос с химоружием в Сирии - тоже. Трудно понять, по какому пути будет следовать Россия в сирийском кризисе. Необходимы разъяснения... Мы готовы затрагивать все эти темы. Теперь черед русских сказать, что они готовы к началу подобного обсуждения".