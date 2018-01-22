Быстрое распространение крыс в Париже: шокирующий видеоролик мусорщика

Городские служащие Парижа обоснованно изобличают быстрое распространение крыс в столице. Мэрия утверждает, что были приняты меры для исправления этой ситуации, пишет журналистка Le Parisien Зоя Ловерейс.

Видеоролик впечатляющий. Масса крыс, кишащих в мусороуборочной машине в Париже, говорится в статье.

Эта сцена была заснята 9 декабря прошлого года на берегах Сены, между музеем Орсе и мостом Руаяль в VII округе одним из городских служащих Парижа Давидом (имя изменено), отвечающим за уборку в столице. В это утро мусорщики должны были опустошить мусоросборники, запертые на висячий замок. Открыв один из них, они замерли от ужаса. Но это происходит далеко не в первый раз, уверил Давид Le Parisien: "Вот уже целый год мы наблюдаем быстрое распространение крыс во всех округах, расположенных вдоль Сены".

Это ухудшает условия работы городских служащих. "По утрам мы пятимся назад", - сердито говорит Давид и сокрушается по поводу сложившейся ситуации "как для парижан, так и для туристов, приезжающих в самый красивый город мира".

Прежде чем служащие мэрии приступают к своим обязанностям, им делают прививки, но они все равно опасаются "атак" животных-вредителей и болезней, которые те разносят. "Сослуживец мне рассказал, как одна крыса прыгнула ему на горло, а другая на руку, - описывает Давид и признается: - Насколько мне известно, на данный момент еще не было укусов, но мы не хотим ждать, пока случится драма".

Мэрия, со своей стороны, объясняет, что она осведомлена о таком явлении, как крысы, "которые все чаще встречаются в общественных местах", и что "первыми очевидцами становятся служащие, отвечающие за уборку и зеленые насаждения". "Все управления решительно взялись за эту проблему", - так отреагировал Мао Пенину, заместитель мэра, отвечающий за экологическую безопасность и уборку. Он напомнил, что в сентябре прошлого года мэрия выделила 1,5 млн евро на борьбу против животных-вредителей.