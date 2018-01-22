Грязный семейный конфликт на Лазурном берегу погубил двух богатых швейцарцев

Обвиненный в отмывании денег и заключенный в тюрьму инвестор из Люцерна Александр Штудхальтер должен дать разъяснения по поводу покупки роскошной виллы на мысе Антиб для российского олигарха. И по поводу уплаты 61 млн евро ставшему теперь неуловимым жителю Женевы, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Сильвен Бессон. Статья сопровождается материалом корреспондента Le Temps в Москве Эммануэля Гриншпана.

Несчастье к Штудхальтеру пришло через другого швейцарца, Филиппа Боргетти. Этот женевец обвинен в том, что положил себе в карман взятку в 61 млн евро в ходе продажи в 2008 году своей семейной собственности на мысе Антиб - виллы Hier. Жестокий конфликт между ним, его отцом и его сестрами по разделу этого сокровища вывел это дело на суд общественности, говорится в статье.

На бумаге факты кажутся относительно простыми. Французское правосудие обвиняет Александра Штудхальтера в покупке виллы на мысе Антиб у Филиппа Боргетти с целью замаскировать ее истинного приобретателя: российского олигарха и сенатора Сулеймана Керимова, указывает автор.

Входящий в двадцатку крупнейших состояний своей страны с капиталом с 6,1 млрд долларов, Керимов по прозвищу Гэтсби считается приближенным к клану "технократов" Кремля. По версии французских властей, он воспользовался подставной покупкой виллы Hier для того, чтобы укрыть сотни миллионов долларов в Европе, продолжает журналист.

"Мы придерживаемся версии о том, что операция была произведена во Франции, однако вполне вероятно, что российское налоговое правонарушение является еще более значительным, - заявил Le Temps прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. - Грубо говоря, существуют наличные средства, которые были совершенно секретным путем вывезены из России. Это инвестирование в недвижимость, две трети которого происходят скрытно".

Согласно документам, полученным в ходе расследования, истинная стоимость виллы Hier составляла не 35 млн евро, как было заявлено властям, а 127 млн евро. Из них 92 млн, по выражению одного приближенного к этому досье, было передано "по-черному", говорится в статье.

Мыс Антиб - особое место. Этот райский уголок превратили в свой оплот российские олигархи, отличающиеся пристрастием к роскоши. В 2008 году Сулейман Керимов уже занимал несколько соседних домов. С помощью виллы Hier он мог бы укомплектовать свои владения, создав великолепный островок курортной жизни, впоследствии монетизируемый его соотечественниками, полагает Бессон.

По словам Александра Штудхальтера, это дело является результатом ужасного недоразумения. Люцернец "энергично оспаривает" всякое отмывание средств и уклонение от уплаты налогов, подчеркивает его адвокат Даниэль Запелли.

Люцернец защищается "очень конструктивно и аргументированно", констатирует прокурор Жан-Мишель Претр. Он говорит, что купил виллу Hier на свои собственные деньги, не используя как подставное лицо своего друга и компаньона Сулеймана Керимова, который должен быть стать лишь арендатором, пишет автор статьи.

Сначала роскошное поместье, построенное в стиле Belle Epoque, в 1970-е годы приобрел отец Филиппа Боргетти, тогда цена была довольно скромной, описывает журналист. По мнению приближенного к этому досье, постепенно внутри семьи вызревал конфликт и атмосфера ненависти.

Когда Сулейман Керимов сделал совершенно невероятное предложение по поводу отцовского дома, Филипп Боргетти поспешно заключил сделку, говорится в статье.

В конечном счете, по данным французского правосудия, разница между официальной ценой в 35 млн евро и скрытой ценой в 127 млн евро могла быть распределена следующим образом: 61 млн евро - Филиппу Боргетти, 14 млн - для его сестер и матери, 15 млн - для отца и несколько млн - для адвокатов на месте и для российского агентства по недвижимости. Пикантная деталь: сестры оставались в неведении по поводу реальной стоимости виллы и ничего не знали о взятке. Филиппу Боргетти было предъявлено обвинение в "мошенничестве" за нанесение им вреда, комментирует Бессон.

На этой неделе бывшая жена Филиппа, с которой он развелся после сделки с виллой, пояснила изданию Mediapart: "Через год я стала тщательно просматривать все документы с помощью советника и начала осознавать, какое грандиозное уклонение от уплаты налогов он совершил. Я взяла телефон и предупредила свою племянницу, которая работала со Стефаном Кьяверини, адвокатом и большим другом Филиппа".

Проблема в том, что этот налоговый адвокат из Ниццы находился под прослушкой по делу об организованной преступности. Полиция все узнала, к процессу подключились налоговые органы, началось расследование. Оно длится уже три года, указывает Бюссар.

Эта статья было изменена после публикации, чтобы передать оттенки цитаты прокурора Жана-Мишеля Претра: уклонение от уплаты налогов в России, о котором он упоминает, по его мнению, лишь "вероятно".

По всей логике, французское расследование по делу Сулеймана Керимова должно было вызвать широкий отклик в России. Можно было ожидать, что российские СМИ смешают с грязью сенатора-миллиардера за недостаток патриотизма - ведь Владимир Путин неоднократно просил российских предпринимателей вернуть их активы за границей на родину.

Однако после того как в ноябре ему было предъявлено обвинение в "отмывании средств и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах", дело полностью исчезло из СМИ через несколько дней. Возможно, для того, чтобы не выказывать явную снисходительность Кремля к дагестанскому миллиардеру, полагает Гриншпан.