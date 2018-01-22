Зловонные потоки в Москве поднимаются до неба

"Прошлым летом президент Путин распорядился закрыть скандальную свалку в Подмосковье. Однако убедительной стратегии по утилизации отходов у российского правительства нет", - пишет Иво Мийнссен на страницах швейцарского издания Neue ZürcherZeitung.

"В России дела делаются быстро, когда этого захочет Владимир Путин: существующие десятилетиями проблемы широким жестом решаются для вида в одночасье. Так произошло и с одним из позорных пятен страны - мусорным полигоном в Кучино, на востоке Москвы", - пишет журналист.

Зловоние от свалки распространялось до небес, мусорный полигон превращал жизнь местного населения в ад и был виден даже из космоса, говорится в публикации.

После эффектно обставленного для СМИ объявления о закрытии свалки только через пять месяцев без малого власти представили проект по дегазации полигона. Тем не менее, в декабре снова поступили сотни жалоб о том, что ситуация с распространением запаха вокруг полигона ухудшилась, и его руководству было рекомендовано приостановить работы по дегазации, передает Мийнссен.

"Импровизированные действия типичны для России, где правительство часто борется с симптомами, не имея долгосрочной стратегии", - пишет журналист. Гора мусора в Кучино - это не единственный пример: по оценкам Greenpeace, мусорные свалки в России занимают территорию, равную площади Швейцарии. "Места в самой большой стране мира предостаточно", - отмечает автор.

В связи с такой неприемлемой ситуацией власти пытаются продемонстрировать дееспособность. В 2014 году они закрыли 21 из 39 мусорных полигонов в Московской области, после того как в силу вступил новый закон, запрещающий захоронение мусора в заселенных районах. "Тогда вряд ли кто-то задумался над тем, а куда вывозить мусор столицы", - пишет автор, отмечая, что кризис в Кучино стал результатом закрытия других свалок.

Согласно данным опроса "Левада-центра", только 4% россиян считают, что у государства есть верные средства для решения проблемы утилизации мусора. "Государство осознало, что местами катастрофические экологические условия в городах являются щекотливым политическим вопросом. Однако московский пример показывает, насколько беспомощно оно действует: в будущем должны появиться четыре новые фабрики по переработке отходов, но пока мусор придется вывозить на поездах на отдаленные территории", - пишет Мийнссен. По сообщению газеты РБК, мусор планируется вывозить на заброшенные объекты Министерства обороны. "Такой ход тоже кажется импровизацией", - замечает автор.