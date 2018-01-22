Уроки "семейного счастья"

Правительство Владимира Путина все более активно вмешивается в личную жизнь российских граждан. Была даже создана специальная комиссия, в задачу которой входит воссоединение разведенных пар, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Незадолго до конца года детский омбудсмен Анна Кузнецова объявила о том, что в России разработана новая программа, которая будет носить название "Семьеведение" и целью которой станет пропаганда "традиционных семейных ценностей", передает московский корреспондент SZ Юлиан Ханс.

На российском Северном Кавказе, населенном преимущественно мусульманами, государство взялось за дело еще более решительно, пишет автор. "Весной 2017 года стало известно о том, что в Чечне были задержаны и подвергнуты пыткам (...) около 100 человек: всех их подозревали в принадлежности к нетрадиционным меньшинствам. По меньшей мере трое из них погибли в результате жестокого обращения, многие после этого покинули страну - некоторым удалось получить статус беженцев в Германии".

В августе, говорится в статье, глава республики Рамзан Кадыров распорядился создать комиссию, которая должна воссоединять разведенные пары. "Эта задача была поручена представителям власти, органов правопорядка и духовенства. (...) По официальным данным, с того момента воссоединилось около тысячи пар".

По словам Кадырова, корень всех социальных проблем лежит в огромном количестве разводов в регионе. Дети, выращенные матерями-одиночками, особенно подвержены экстремистским идеям, считает чеченский лидер. С этой точки зрения, усилия, направленные на воссоединение семей, являются частью борьбы с терроризмом. "Глава республики оправдывает свое жестокое правление необходимостью бороться с исламистами, однако одновременно с этим он потворствует многоженству и бракам с несовершеннолетними, что запрещено российским законодательством", - указывает Ханс.

Согласно статистике, продолжает автор, Чеченская республика занимает последние позиции по числу разводов среди субъектов федерации.

"Кадыров уделяет одинаковое внимание далеко не всем проблемам, с которыми сталкиваются семьи в регионе. Так, согласно опросу, проведенному Фондом имени Генриха Бёлля в 2014 году, 27% опрошенных в Чечне женщин признались, что родители выдали их замуж против их воли. В этой группе число разводов достигает 65% - серьезный для республики показатель. Кроме того, почти 40% признались в том, что подвергаются дома избиениям. Получается, что усилия власти и духовенства направлены прежде всего на тех женщин, которые вышли замуж не по любви и (...) стали жертвами домашнего насилия", - говорится в статье.

Для многих и раньше решиться на развод было нелегко. "Разведенная женщина - позор для всего клана, в то время как мужчина может взять себе вторую жену и при этом никто осуждать его не будет. Кроме того, - сообщает журналист, - дети после развода родителей традиционно остаются в семье отца".

Как заявил в беседе с BBC директор Департамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации главы и правительства Чеченской республики Рустам Абазов, "никаких насильственных воссоединений нет и не может быть, так как мы живем в цивилизованном обществе. Российское государство - это светское государство, тем более у нас в Чечне никаких нарушений прав человека нет и не может быть, так как гарантом в данной ситуации является Рамзан Ахматович".