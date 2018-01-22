Кривые дорожки ненависти

По некоторым данным, к настоящему моменту в Сирии и Ираке были убиты порядка 150 боевиков ИГИЛ*, приехавших из Германии - среди них, предположительно, и берлинский рэпер Дэнис Кусперт, присягнувший на верность ИГИЛ* в 2014 году и воевавший в Сирии на стороне джихадистов. В Багдаде, сообщает Sueddeutsche Zeitung, смертный приговор был вынесен немке Ламии К.

Как стало известно Sueddeutsche Zeitung, а также телеканалам NDR и WDR из осведомленных иракских источников, немка марокканского происхождения призналась в том, что выехала из Германии в Ирак, чтобы стать членом ИГИЛ*. "По словам представителя центрального уголовного суда в Багдаде (...), суд признал немку виновной в логистической поддержке террористов и причастности к атакам на спецслужбы Ирака", - говорится в статье.

Как удалось выяснить изданию, МИД Германии был проинформирован о решении Багдада еще на прошлой неделе. "Посол Германии в Багдаде обратился с ходатайством в отделения иракского МИДа по связям с Европой и выразил свой протест", - сообщают авторы статьи.

Как напоминает издание, Ламиа К. была задержана вместе с другими гражданами ФРГ в июле прошлого года при освобождении Мосула - задержанные были затем доставлены в Багдад. "Среди задержанных была и дочь Ламии Надя с ребенком, а также гражданки Германии Фатима М. из Детмольда и несовершеннолетняя Линда В. из Пульсница".

Со всеми женщинами уже беседовали представители Федерального ведомства уголовной полиции и разведки ФРГ. "По всей вероятности, Ламиа К. имела более высокий ранг в иерархии террористов: по некоторой информации, в ходе штурма их укрытия в Мосуле она и ее дочь сидели за перегородкой, отделявшей их от остальных женщин", - пишет издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.