Критики опасаются, что визит на северокорейский роскошный лыжный курорт станет пропагандистской победой Ким Чен Ына

"После безумной шумихи в СМИ вокруг прибытия в Сеул в выходные гламурной северокорейской знаменитой певицы Хен Сон Воль для проверки олимпийских концертных площадок, на этой неделе запланировано, что южнокорейская делегация осмотрит самый роскошный северокорейский лыжный курорт", - сообщает корреспондент Daily Telegraph Никола Смит. "Однако поездка южнокорейцев на курорт Масикрен, где должны состояться совместные тренировки спортсменов перед Олимпийскими играми, вероятно, пройдет более сдержано на фоне опасений, что это может подарить пропагандистскую победу Ким Чен Ыну за счет поддержки того, что, по утверждению критиков, является непродуманным тщеславным проектом", - передает автор.

"Идея совместных тренировок может быть использована в качестве инструмента пропаганды, чтобы логически обосновать, насколько дальновиден был Ким Чен Ын при принятии на самом деле несвоевременного решения строить лыжный курорт в то время, когда обычные граждане умирают от голода", - цитирует журналистка заявление агентству Reuters Ким Сун Хана, бывшего замминистра иностранных дел Южной Кореи.

"Говорят, что Масикрен был задуман молодым лидером, который получил образование в Швейцарии, чтобы поставить Северную Корею на одну доску со своим южным соперником после того, как горный курорт Пхенчхан был назван местом проведения Олимпиады-2018, - пишет Смит. - Он был построен с головокружительной скоростью, за год, чтобы обслуживать богатую элиту режима". Как сообщает автор, горнолыжный курорт, расположенный на горе Тэхва, может похвастаться десятью трассами для горных лыж и сноуборда всех уровней, гранд-отелем, катком, бассейном и барами, забитыми дорогим европейским алкоголем.

Издание информирует со ссылкой на сайт NKNews, что цена восьмичасового абонемента на катание на лыжах составляет 100 долларов, что более чем в два раза превышает месячную зарплату среднего северокорейца, составляющую 30-40 долларов. Также газета передает, ссылаясь ан NBC, что Масикрен, расположенный в трех часах езды от Пхеньяна, подозревают в использовании детского труда для поддержания его функционирования.