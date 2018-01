22 января 2018 г. Дебора Хайнс | The Times Сокращение расходов на оборону оставляет Британию уязвимой для российской атаки "Британии будет сложно противостоять российским силам на поле сражения, и министры должны инвестировать в оборону, иначе способность страны бороться с угрозами будет еще больше подорвана". Об этом, как передает корреспондент британской газеты The Times Дебора Хайнс, должен сегодня заявить главнокомандующий Сухопутными войсками Британии. Генерал сэр Ник Картер укажет на способность президента Путина запускать ракеты большой дальности и быстро дислоцировать большое количество войск, а также на угрозу, которую представляет кибервойна, во время редкого публичного выступления с тем, чтобы предупредить, что Британия "не может себе позволить расслабляться", сообщает автор. "Весьма необычно, чтобы высокопоставленный офицер, находящийся на действительной военной службе, так откровенно высказывался по поводу уязвимых мест и угроз", - отмечает журналистка. Официально санкционированное выступление начальника генштаба британской армии, как кажется, нацелено на повышение информированности общества о масштабе и неотложности вызова - и на усиление давления на министра финансов Филипа Хэммонда, чтобы он выделил больше денег на оборону, говорится в статье. "Наша способность предотвращать угрозы или отвечать на них будет подорвана, если мы не будем идти в ногу с нашими соперниками", - предвосхищает издание то, что 58-летний генерал заявит в ходе выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований (Rusi) в Лондоне. "Угрозы, с которым мы сталкиваемся, теперь не в сотнях миль от нас, но у Европы под носом, - заявит сэр Ник. - Мы видели, как кибервойна может вестись на поле сражения и [использоваться] для того, чтобы подрывать жизни обычных людей. Мы в Британии от этого не защищены". "Мы должны обращать внимание на то, что происходит вокруг нас, иначе наша способность действовать будет чрезвычайно ограничена, - цитирует издание предстоящую речь главнокомандующего Британской армии. - Скорость принятия решений, скорость дислоцирования и современный потенциал необходимы, если мы желаем обеспечить реалистичное сдерживание". Издание также добавляет, что генерал упомянет крупномасштабные военные учения, которые Россия провела в прошлом году и которые симулировали атаки на территории Северной Европы. "Эти угрозы необходимо решить сейчас - мы не можем себе позволить расслабляться", - скажет сэр Ник Картер. Источник: The Times