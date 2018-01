22 января 2018 г. Грег Яффи, Мисси Райан | The Washington Post Еще до 1000 американских солдат могут отправиться в Афганистан этой весной "По словам американских военачальников, армия США готовит планы, которые могут привести к увеличению общей численности контингента в Афганистане этой весной на тысячу человек. В стране уже находятся 14 тыс. американских солдат", - сообщают Грег Яффи и Мисси Райан в The Washington Post. Министр обороны Джим Мэттис пока не подписал приказ об отправке дополнительных сил, что является частью новой стратегии по укреплению американских вооруженных формирований в Афганистане, направленной на победу над "Талибаном"* в грядущем сезоне боевых действий, говорится в статье. "Высшее руководство армии выступило в поддержку увеличения контингента и работает над определением сочетания представителей разных родов войск, которое потребуется для выполнения стратегии, предписанной новому боевому формированию, - говорится в статье. - Обсуждения в Пентагоне подчеркивают, с какой сложной задачей имеет дело американская армия, готовящаяся отправить недавно созданные команды военных советников в самые кровавые и отдаленные регионы Афганистана, за которые идет острейшая конкуренция". "Эту концепцию для Афганистана ускорили, - сказал военачальник, согласившийся поговорить о военном планировании на условиях анонимности. - Это были американские горки". "Военачальники сказали, что некоторые военнослужащие, особенно на уровне штаб-квартир, могут уехать из Афганистана, когда новые войска прибудут на ТВД, и что, как они ожидают, общая численность американских военных в регионе этой весной составит порядка 15 тыс. человек", - говорится в статье. Военные планы Трампа привели к увеличению численности солдат в этом регионе с 8,5 тыс. (в момент его вступления в должность) до примерно 14 тыс. человек сегодня. Президент также снял ограничения на использование американских истребителей, вызвав существенный взлет этой зимой количества авиаударов по вооруженным формированиям и руководству "Талибана"*, отмечают журналисты. *"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post