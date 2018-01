22 января 2018 г. Изабелль Хуршудян | The Washington Post У российских регуляторов кино вышла загвоздка с "Приключениями Паддингтона-2": фильм оказался слишком популярным "Подлинно-британский медведь оказался в России в центре битвы между индустрией развлечений и попытками ограничить зарубежное влияние", - пишет журналистка The Washington Post Изабелль Хуршудян. Газета описывает ситуацию так: "За день до намеченной премьеры мультфильма "Приключения Паддингтона-2", предназначенного для семейной аудитории, российское министерство культуры отложило его выход в прокат - с 18 января на 1 февраля; Ассоциация владельцев кинотеатров возмутилась этим. В среду Ассоциация в заявлении, сделанном в Facebook, назвала решение об отсрочке проката "грубым вмешательством" со стороны государственных органов, и в итоге министерство культуры смягчилось: фильм выйдет в прокат в эту субботу". "Этот инцидент, - полагает журналистка, - наглядно проиллюстрировал инициативу, которая продолжает осуществляться российскими властями: старания поддержать отечественную киноиндустрию, в которой 9 из 10 фильмов финансируются государством и часто выставляют Россию в позитивном свете. Кинотеатры - лишь одна из тех сфер, где современная российская система балансирует на тонком канате, ограждая население от западных идеалов, которые, возможно, не совпадают со взглядами президента Путина на мир и на роль России в мире". Минкульт опирается на закон, разрешающий ему чинить помехи иностранным фильмам, если даты их выхода в прокат совпадают с премьерами отечественных картин. Газета также пишет: "В 2015 году министерство отсрочило прокат "Левиафана" Андрея Звягинцева - фильма о России, который сняли россияне, - хотя он имел успех на международных кинофестивалях и получил "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке. Беспросветную историю о борьбе героя с местным коррумпированным чиновником критиковали, утверждая, что она антироссийская и подрывает позиции Путина". Что до премьеры "Приключений Паддингтона-2", то, по мнению автора, дело не в содержании фильма, а в попытке ослабить конкуренцию с российскими картинами - исторической драмой "Скиф" и патриотическим фильмом о спорте "Движение вверх". Газета также отмечает: "Несколько российских продюсеров, режиссеров и актеров написали открытое письмо, в котором уверяют, что благодаря господдержке кассовые сборы отечественных фильмов выросли на 120% с 2011 года. Метод предоставления российским фильмам лучших дат для выхода в прокат, в то время как зарубежные фильмы иногда "переносятся", - одно из проявлений этой поддержки". Источник: The Washington Post