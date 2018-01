22 января 2018 г. Крейг Тимберг, Розалинд С. Хелдерман, Эндрю Рот и Кэрол Д. Леонниг | The Washington Post Стоя в толпе на инаугурации Трампа, представители российской элиты ждали "оттепели" между Москвой и Вашингтоном The Washington Post рассказывает о представителях российской элиты, посетивших инаугурацию Дональда Трампа. Их присутствие было "свидетельством больших надежд в Москве на оттепель в отношениях США и России", отмечают журналисты Крейг Тимберг, Розалинд Хелдерман, Эндрю Рот и Кэрол Леонниг. "По словам бывших американских чиновников, их присутствие привлекло внимание сотрудников контрразведки в ФБР, хотя неясно, кто из посетителей заинтересовал власти США. Как сказали чиновники, сотрудники ФБР были обеспокоены, потому что некоторые из лиц фигурировали в расследовании связей между кампанией Трампа и Россией, которое вела спецслужба", - говорится в статье. Газета перечисляет имена присутствовавших на инаугурации бизнесмена Виктора Вексельберга, адвоката Натальи Весельницкой, политика и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, предпринимателя Алексея Репика. The Washington Post приводит мнение экс-посла США Майкла Макфола: по его словам, на инаугурационных мероприятиях Обамы в 2009 году видных посетителей из России не было. "Это странно", - сказал Макфол, комментируя число влиятельных россиян среди гостей в прошлом году. Как уточняет издание, получить допуск можно было через Президентский инаугурационный комитет, который предоставлял "множество бонусов" спонсорам, пожертвовавшим не менее 25 тыс. долларов. "Закон разрешает вносить взносы в инаугурационный комитет только гражданам США и обладателям вида на жительство, - отмечается в статье. - Несколько связанных с Россией американских представителей бизнеса пожертвовали Инаугурационному комитету в целом 2,4 млн долларов, свидетельствуют данные о финансировании кампании". "Организаторы инаугурационных мероприятий заявили, что комитет должным образом вел учет участников, но было невозможно отследить, кто в конечном итоге использовал все десятки тысяч билетов, которые ушли спонсорам", - указывает The Washington Post. В комитете изданию сообщили: "С точки зрения организации Президентский инаугурационный комитет президента Трампа действовал аналогично, если не идентично предыдущим инаугурациям". В свою очередь, президент инаугурационного комитета Обамы в 2013 году Стив Керриган заявил газете, что тогда спонсоры должны были представлять списки гостей, за исключением случаев, когда это были крупные мероприятия на открытом воздухе. "Инаугурацию Трампа с ликованием отмечали в Москве", пишет издание, но "год спустя санкции все еще действуют, и восторг из-за избрания Трампа угас на фоне развернувшегося федерального расследования возможной взаимосвязи между Россией и кампанией Трампа". "Мы надеялись, что многое изменится, что отношения будут строиться на равных, что мы сможем начать новый этап в отношениях между странами. Но, к сожалению, этого не происходит", - заявил изданию бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, билеты на инаугурацию он получил "через друзей - предпринимателей из Республиканской партии". Представитель группы компаний "Ренова" Андрей Шторх рассказал изданию, что Виктор Вексельберг посетил инаугурацию Трампа в качестве гостя "одного из ближайших американских бизнес-партнеров". "Два партнера Вексельберга в США пожертвовали значительные суммы в инаугурационный комитет", - отмечается в статье. По данным The Washington Post, президент американского филиала компании Вексельберга Эндрю Интратер предоставил 250 тыс. долларов, а компания Access Industries, основанная Леонардом Блаватником, "давним другом и бизнес-партнером Вексельберга", пожертвовала миллион долларов. "Еще один американец русского происхождения, который вел дела в России, исполнительный директор IMG Artists Александр Шусторович, также предоставил миллион долларов", - добавляет издание. "Некоторые из российских гостей на инаугурационных мероприятиях уже взаимодействовали с людьми из окружения Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, - продолжает The Washington Post. - Среди них Мария Бутина - российская активистка, выступающая за право на свободное ношение оружия, помощница бывшего российского сенатора Александра Торшина, который налаживал связи с высшим руководством Национальной стрелковой ассоциации". Издание упоминает также адвоката Наталью Весельницкую, которая в июне 2016 года частным образом встречалась с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом. На встрече присутствовал также "американец русского происхождения, лоббист, ветеран советской армии Ринат Ахметшин". Спустя семь месяцев Весельницкая и Ахметшин встретились на инаугурационной вечеринке в Библиотеке Конгресса, организованной конгрессменом-республиканцем Рорабахером, который "давно выступает за улучшение отношений между США и путинской Россией". Весельницкая заявила The Washington Post, что посетила это неофициальное мероприятие по приглашению Ахметшина. Алексей Репик сообщил изданию, что он и его жена получили билеты на инаугурацию через "американского технического топ-менеджера" Тимоти Касбе, который на тот момент работал в Gloria Jeans. "Касбе, который теперь работает в новозеландской компании, пожертвовал 150 тыс. долларов инаугурационному комитету Трампа", - отмечается в статье. "Репик сказал, что они познакомились несколькими месяцами ранее во время экскурсии по компаниям Силиконовой долины для российских топ-менеджеров, которую Касбе помогал провести от имени рекрутинговой компании. Они подружились и договорились встретиться в Вашингтоне на торжествах в честь Трампа", - повествует The Washington Post. До инаугурации Репик установил также деловые контакты с техасским инвестором Дарреном Блантоном, который был неофициальным советником переходной команды Трампа, добавляет издание. "По словам Репика, в Вашингтон его привела не политика, а перспектива наладить деловые отношения между Россией и США", - поясняет газета. Издание приводит слова самого бизнесмена: "Мне совершенно ясно, что вместе мы можем добиться большего. Меня не волнует политическая составляющая, но я очень обеспокоен деловой". Источник: The Washington Post