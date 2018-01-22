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22 января 2018 г.
22 января 2018 г.

Антон Трояновски | The Washington Post

Вслед за искупавшимся в ледяной воде Путиным посол США испробовал дипломатию "с голым торсом"

"Последняя попытка возобновить дружественные отношения между Россией и США приняла облик полуобнаженного американского посла", - пишет Антон Трояновски в The Washington Post.

Джон Хантсман в воскресенье погрузился в воду Истры перед камерами российских журналистов. "В леденящем купании был геополитический мотив: Ханстман последовал примеру президента России Владимира Путина, который в пятницу позировал для крещенской фотосессии голым по пояс", - комментирует журналист.

США на мгновение получили благожелательные отзывы в российской прессе - в то время, как надвигаются санкции Конгресса, которые, вероятно, низведут американо-российские отношения на рекордно низкий уровень, отмечается в статье.

Фото Хантсмана появилось на главной странице сайта "Комсомольской правды", а телеканал "360" назвал посла "по-русски смелым и по-английски галантным". "Впрочем, - добавляет Трояновски, - на одного из главных пропагандистов Кремля, телеведущего Дмитрия Киселева, смелость Хантсмана, похоже, не произвела большого впечатления".

Источник: The Washington Post


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